Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А уже через 20 лет метро увеличится еще на 17 км и прирастет на 16 станций. Подземка будет проходить вдоль Кольцевой дороги в сторону ул. Луценка, под всей Троещиной до Братиславской. Появятся станции на Соломенской площади, на Теличке… Но и на этом все не остановится — в перспективе у Киевского метрополитена новые горизонты в виде еще 34 км и 25 новый станций.
Вот как видит перспективы автор статьи о самом новом Генплане. Я ориентировался не на него, на другие источники. Просто показательно, что автор рассказывает о перспективах Киева в стиле О.Бендера о Нью-Васюках, но даже у него не хватило фантазии подогнать вагоны метро к кавалиркам ранее, чем через 20лет Хотя, в принципе, что такое 20 лет? Мгновение в галактическом масштабе.
А уже через 20 лет метро увеличится еще на 17 км и прирастет на 16 станций. Подземка будет проходить вдоль Кольцевой дороги в сторону ул. Луценка, под всей Троещиной до Братиславской. Появятся станции на Соломенской площади, на Теличке… Но и на этом все не остановится — в перспективе у Киевского метрополитена новые горизонты в виде еще 34 км и 25 новый станций.
Вот как видит перспективы автор статьи о самом новом Генплане. Я ориентировался не на него, на другие источники. Просто показательно, что автор рассказывает о перспективах Киева в стиле О.Бендера о Нью-Васюках, но даже у него не хватило фантазии подогнать вагоны метро к кавалиркам ранее, чем через 20лет Хотя, в принципе, что такое 20 лет? Мгновение в галактическом масштабе.
просматривая объявления на сайте перешел на кредитный калькулятор одного из банков, что в статье упомянут. Одно из условий кредитования- не прописывать несовершеннолетних детей. Вот это настоящий шах и мат
Пустая фраза, ибо по факту никак запретить не могут
fenix81 написав:шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом а цены на вторичку с июня +10% а то и больше
ничего не понимаю )
Постковидный мир - бессмысленный и беспощадный. Доходы потребителей падают, потребление падает, а капитализация компаний, которые работают для этих потребителей - растет. Осталось восстановиться акциям закрытых отелей, авиакомпаний с парками на земле и круизных компаний с лайнерами на приколе для полноты картины происходящего.
zРадио написав:...доходность длинных ОВГЗ с февраля выросла, а не снизилась, а значит и UIRD будет расти, а не падать.
думаете, он хоть одно слово понял?
Юрец, якщо ти ні ку-ку не розумієшся в тому, то це не означає, що всі це не розуміють! А те, що я тут часто "дурака валяю" - це вже зовсім інша справа!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
fenix81 написав:шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом а цены на вторичку с июня +10% а то и больше
ничего не понимаю )
Постковидный мир - бессмысленный и беспощадный. Доходы потребителей падают, потребление падает, а капитализация компаний, которые работают для этих потребителей - растет. Осталось восстановиться акциям закрытых отелей, авиакомпаний с парками на земле и круизных компаний с лайнерами на приколе для полноты картины происходящего.
"Один раз живем, на тому світі кишень нема" - думаю така зараз логіка інвесторів, банкують на останні.
От як за рік-два набридне, а кишенях лиш, от тоді буде видно, хто кому дохтор