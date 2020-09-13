Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 вер, 2020 16:04
Уважаю Вашу целеустремленность - 5 лет притворяться!
Natt
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Додано: Сер 30 вер, 2020 16:07
fenix81 написав:
шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом
а цены на вторичку с июня +10% а то и больше
ничего не понимаю )
Если это так, то неожиданный ход. Старый шаблон "курс вверх - цены вниз" нарушился.
Я тоже недавно смотрел ОЛХ - нет таких цен, как были даже год назад при курсе 25. Предложение достаточно скудное.
Vlad442
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Додано: Сер 30 вер, 2020 16:20
Natt написав:
Уважаю Вашу целеустремленность - 5 лет притворяться!
Та воно таке дурне і є.
Просто дурню теща квартиру купила і воно тепер вважає себе "розумником"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: Сер 30 вер, 2020 16:30
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Мизантрóп
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Додано: Сер 30 вер, 2020 16:36
airmax78 написав: fenix81 написав:
шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом
а цены на вторичку с июня +10% а то и больше
ничего не понимаю )
Постковидный мир - бессмысленный и беспощадный. Доходы потребителей падают, потребление падает, а капитализация компаний, которые работают для этих потребителей - растет. Осталось восстановиться акциям закрытых отелей, авиакомпаний с парками на земле и круизных компаний с лайнерами на приколе для полноты картины происходящего.
Вот пример
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... demiu.html
Всесвітньо відома компанія розважальної індустрії Disney звільняє 28 тис. людей лише в Сполучених Штатах через пандемію коронавірусу, яка серйозно вдарила по бізнесу на курортах та парках розваг.
Это у них кризис, у нас ни лайнеров, ни "Диснейлендов" - ничего нет, нечему падать. Так что только рост.
BIGor
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Додано: Сер 30 вер, 2020 16:37
pesikot написав: Natt написав:
Уважаю Вашу целеустремленность - 5 лет притворяться!
Та воно таке дурне і є.
Просто дурню теща квартиру купила і воно тепер вважає себе "розумником"
"ганяє валика"
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flyman
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