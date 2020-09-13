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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5323532453255326

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 187
зростуть більш як на 10%
5%
9
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:04

  Долярчик написав:Юрец, якщо ти ні ку-ку не розумієшся в тому, то це не означає, що всі це не розуміють! :lol:
А те, що я тут часто "дурака валяю" - це вже зовсім інша справа! :mrgreen: :lol:

Уважаю Вашу целеустремленность - 5 лет притворяться!
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:07

  fenix81 написав:шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом
а цены на вторичку с июня +10% а то и больше

ничего не понимаю )

Если это так, то неожиданный ход. Старый шаблон "курс вверх - цены вниз" нарушился.
Я тоже недавно смотрел ОЛХ - нет таких цен, как были даже год назад при курсе 25. Предложение достаточно скудное.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:20

  Natt написав:
  Долярчик написав:Юрец, якщо ти ні ку-ку не розумієшся в тому, то це не означає, що всі це не розуміють! :lol:
А те, що я тут часто "дурака валяю" - це вже зовсім інша справа! :mrgreen: :lol:

Уважаю Вашу целеустремленность - 5 лет притворяться!

Та воно таке дурне і є.
Просто дурню теща квартиру купила і воно тепер вважає себе "розумником"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:36

  airmax78 написав:
  fenix81 написав:шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом
а цены на вторичку с июня +10% а то и больше

ничего не понимаю )

Постковидный мир - бессмысленный и беспощадный. Доходы потребителей падают, потребление падает, а капитализация компаний, которые работают для этих потребителей - растет. Осталось восстановиться акциям закрытых отелей, авиакомпаний с парками на земле и круизных компаний с лайнерами на приколе для полноты картины происходящего.

Вот пример https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... demiu.html
Всесвітньо відома компанія розважальної індустрії Disney звільняє 28 тис. людей лише в Сполучених Штатах через пандемію коронавірусу, яка серйозно вдарила по бізнесу на курортах та парках розваг.

Это у них кризис, у нас ни лайнеров, ни "Диснейлендов" - ничего нет, нечему падать. Так что только рост.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:37

  pesikot написав:
  Natt написав:
  Долярчик написав:Юрец, якщо ти ні ку-ку не розумієшся в тому, то це не означає, що всі це не розуміють! :lol:
А те, що я тут часто "дурака валяю" - це вже зовсім інша справа! :mrgreen: :lol:

Уважаю Вашу целеустремленность - 5 лет притворяться!

Та воно таке дурне і є.
Просто дурню теща квартиру купила і воно тепер вважає себе "розумником"

"ганяє валика"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 5323532453255326
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