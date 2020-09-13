Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fenix81 написав:шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом а цены на вторичку с июня +10% а то и больше
ничего не понимаю )
Постковидный мир - бессмысленный и беспощадный. Доходы потребителей падают, потребление падает, а капитализация компаний, которые работают для этих потребителей - растет. Осталось восстановиться акциям закрытых отелей, авиакомпаний с парками на земле и круизных компаний с лайнерами на приколе для полноты картины происходящего.
Веселая дискуссия - одна непонятная учетка вбрасывает чушь о дорожае без малейших намеков на пруф (причем, для театральной убедительности нужно этому дорожаю обязательно выразить негодование и непонимание ), и тут же ее незатейливо подхватывают продажник и лендлорд, развития идею, почему это может происходить, не взирая ни на что
zРадио написав:Веселая дискуссия - одна непонятная учетка вбрасывает чушь о дорожае без малейших намеков на пруф (причем, для театральной убедительности нужно этому дорожаю обязательно выразить негодование и непонимание ), и тут же ее незатейливо подхватывают продажник и лендлорд, развития идею, почему это может происходить, не взирая ни на что
Весной была трешка в Эврике с ремонтом от застройщика за 87 тыс долларов, ссылку на которую я приводил и потом постоянно ее упоминал. Вы сказали "дорого, нужно ждать". Покажите, чего мы дождались? Предложите аналогичный вариант или дешевле.
PS Что значит продажник? Как "продажник" может быть ленлордом?
zРадио написав:Веселая дискуссия - одна непонятная учетка вбрасывает чушь о дорожае без малейших намеков на пруф (причем, для театральной убедительности нужно этому дорожаю обязательно выразить негодование и непонимание ), и тут же ее незатейливо подхватывают продажник и лендлорд, развития идею, почему это может происходить, не взирая ни на что
Весной была трешка в Эврике с ремонтом от застройщика за 87 тыс долларов, ссылку на которую я приводил и потом постоянно ее упоминал. Вы сказали "дорого, нужно ждать". Покажите, чего мы дождались? Предложите аналогичный вариант или дешевле.
PS Что значит продажник? Как "продажник" может быть ленлордом?
Притча во языцех - ваша трешка в Эврике. Уже надцать раз обсуждали этот "фантом". А о состоянии рынка красноречиво говорят банкротства застройщиков и пустующая аренда...
PS: я написал "продажник и лендлорд", а не "продажник-лендлорд" - не принимайте все на себя
zРадио написав:Веселая дискуссия - одна непонятная учетка вбрасывает чушь о дорожае без малейших намеков на пруф (причем, для театральной убедительности нужно этому дорожаю обязательно выразить негодование и непонимание ), и тут же ее незатейливо подхватывают продажник и лендлорд, развития идею, почему это может происходить, не взирая ни на что
это у вас сударь непонятная и очень молодая учётка всего то с 2018 года ...
даже лун поменял фильтры цены но для вас предположу что это не доказательство