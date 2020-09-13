я вот тоже не понимаю как это может стоить столько: прицентралье с ремонтом, метро-в подъезде и всего по 1125 за метр. А было???
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Додано: Сер 30 вер, 2020 17:50
я вот тоже не понимаю как это может стоить столько: прицентралье с ремонтом, метро-в подъезде и всего по 1125 за метр. А было???
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:09
Serg-ik
не до конца понял вы про падение или дорожай ... пример по ссылке вроде очень не плох ... не могу судить ибо не мониторил овер 100к ибо у мну таких денег не предвидетса
сужу сугубо по моему сегменту 2кк <60 кпи/лукяновка
если по другим районам не было дорожая то не абессудте )
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:09
А-К-У-Е-Т-Ь!
вот это развели владельца на бабки в ремонт
походу увидел результат и понял что нужно срочно сливать
Макс, кстати как вам?
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