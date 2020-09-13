я вот тоже не понимаю как это может стоить столько: прицентралье с ремонтом, метро-в подъезде и всего по 1125 за метр. А было???
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Додано: Сер 30 вер, 2020 17:50
я вот тоже не понимаю как это может стоить столько: прицентралье с ремонтом, метро-в подъезде и всего по 1125 за метр. А было???
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:09
Serg-ik
не до конца понял вы про падение или дорожай ... пример по ссылке вроде очень не плох ... не могу судить ибо не мониторил овер 100к ибо у мну таких денег не предвидетса
сужу сугубо по моему сегменту 2кк <60 кпи/лукяновка
если по другим районам не было дорожая то не абессудте )
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:09
А-К-У-Е-Т-Ь!
вот это развели владельца на бабки в ремонт
походу увидел результат и понял что нужно срочно сливать
Макс, кстати как вам?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:18
Serg-ik я вот тоже не понимаю как это может стоить столько: прицентралье с ремонтом, метро-в подъезде и всего по 1125 за метр. А было???
Это не та башня,что горел пенопласт на ней?
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:19
О да, это мощнейшее доказательство)) Хотите подсказку, почему - лун разграничил первичку и вторичку на 2 отдельных проекта
PS: пруфы дорожая будут, или продолжите шланг изобразать?
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 30 вер, 2020 18:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
прицентралье шулявка???
бешеному коню 100 вёрст не круг(с)
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:24
а что тогда?
менее 5км до Бессарабки
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:29
Оцей "центр" та "прицентральні райони" з кожним роком розширяються . Ну що таке 5 км ? Менше години пішки ... Немає кільцевих - можна межу розширяти нескінченно практично ...
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:29
это в поддержку мысли, что генезис тоже прицентралье?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:36
zРадио
на первом просмотре в начале июня гаврилишина 4 2кк 50кв.м под ремонт за 57к сказал беру но на утро передумал и взял другую ... поисчите сколько стоят аналоги кпи/лукьяновка
а какие ваши доказательства?
обещание расказать почему лун разделил новострои от вторички??? такое себе доказательство ваших слов о падении цен)))
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