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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 53255326532753285329>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 187
зростуть більш як на 10%
5%
9
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:50

  fenix81 написав:шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом
а цены на вторичку с июня +10% а то и больше

ничего не понимаю )

я вот тоже не понимаю как это может стоить столько: прицентралье с ремонтом, метро-в подъезде и всего по 1125 за метр. А было???
https://www.olx.ua/obyavlenie/vadima-ge ... 70c9a1a884
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:09

Serg-ik
не до конца понял вы про падение или дорожай ... пример по ссылке вроде очень не плох ... не могу судить ибо не мониторил овер 100к ибо у мну таких денег не предвидетса

сужу сугубо по моему сегменту 2кк <60 кпи/лукяновка

если по другим районам не было дорожая то не абессудте )
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:09

  Serg-ik написав:
  fenix81 написав:шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом
а цены на вторичку с июня +10% а то и больше

ничего не понимаю )

я вот тоже не понимаю как это может стоить столько: прицентралье с ремонтом, метро-в подъезде и всего по 1125 за метр. А было???
https://www.olx.ua/obyavlenie/vadima-ge ... 70c9a1a884

А-К-У-Е-Т-Ь!
вот это развели владельца на бабки в ремонт
походу увидел результат и понял что нужно срочно сливать :mrgreen:

Макс, кстати как вам?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:18

Serg-ik я вот тоже не понимаю как это может стоить столько: прицентралье с ремонтом, метро-в подъезде и всего по 1125 за метр. А было???
https://www.olx.ua/obyavlenie/vadima-ge ... 70c9a1a884
Это не та башня,что горел пенопласт на ней?
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:19

  fenix81 написав:
  zРадио написав:Веселая дискуссия - одна непонятная учетка вбрасывает чушь о дорожае без малейших намеков на пруф (причем, для театральной убедительности нужно этому дорожаю обязательно выразить негодование и непонимание :mrgreen: ), и тут же ее незатейливо подхватывают продажник и лендлорд, развития идею, почему это может происходить, не взирая ни на что :D


это у вас сударь непонятная и очень молодая учётка всего то с 2018 года ...

даже лун поменял фильтры цены но для вас предположу что это не доказательство


О да, это мощнейшее доказательство)) Хотите подсказку, почему - лун разграничил первичку и вторичку на 2 отдельных проекта :mrgreen:

PS: пруфы дорожая будут, или продолжите шланг изобразать?
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 30 вер, 2020 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

прицентралье шулявка???
бешеному коню 100 вёрст не круг(с)
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:24

  fenix81 написав:прицентралье шулявка???
бешеному коню 100 вёрст не круг(с)

а что тогда?
менее 5км до Бессарабки
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:29

  Прохожий написав:
  fenix81 написав:прицентралье шулявка???
бешеному коню 100 вёрст не круг(с)

а что тогда?
менее 5км до Бессарабки


Оцей "центр" та "прицентральні райони" з кожним роком розширяються . Ну що таке 5 км ? Менше години пішки ... Немає кільцевих - можна межу розширяти нескінченно практично ...
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:29

  Прохожий написав:
  fenix81 написав:прицентралье шулявка???
бешеному коню 100 вёрст не круг(с)

а что тогда?
менее 5км до Бессарабки

это в поддержку мысли, что генезис тоже прицентралье? :D :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:36

zРадио
на первом просмотре в начале июня гаврилишина 4 2кк 50кв.м под ремонт за 57к сказал беру но на утро передумал и взял другую ... поисчите сколько стоят аналоги кпи/лукьяновка

а какие ваши доказательства?

обещание расказать почему лун разделил новострои от вторички??? такое себе доказательство ваших слов о падении цен)))
fenix81
 
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