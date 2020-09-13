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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:36
Yuri_T написав: Прохожий написав: fenix81 написав:
прицентралье шулявка???
бешеному коню 100 вёрст не круг(с)
а что тогда?
менее 5км до Бессарабки
это в поддержку мысли, что генезис тоже прицентралье?
таки да)
в кольце "ИТ-мекки" по теории вашего тезки
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:37
zРадио написав: fenix81 написав: zРадио написав:
Веселая дискуссия - одна непонятная учетка вбрасывает чушь о дорожае без малейших намеков на пруф (причем, для театральной убедительности нужно этому дорожаю обязательно выразить негодование и непонимание
), и тут же ее незатейливо подхватывают продажник и лендлорд, развития идею, почему это может происходить, не взирая ни на что
это у вас сударь непонятная и очень молодая учётка всего то с 2018 года ...
даже лун поменял фильтры цены но для вас предположу что это не доказательство
О да, это мощнейшее доказательство)) Хотите подсказку, почему - лун разграничил первичку и вторичку на 2 отдельных проекта
PS: пруфы дорожая будут, или продолжите шланг изобразать?
причина очевидна - на 1 проект все просто уже не влезет!
спрос бешеный, цены вверх.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:39
fenix81 написав:zРадио
на первом просмотре в начале июня гаврилишина 4 2кк 50кв.м под ремонт за 57к сказал беру но на утро передумал и взял другую ... поисчите сколько стоят аналоги кпи/лукьяновка
а какие ваши доказательства?
обещание расказать почему лун разделил новострои от вторички??? такое себе доказательство ваших слов о падении цен)))
да нет пока особенного падения цен - есть телодвижения около 10%.
все еще впереди. не нужно торопиться жить. запасаемся попкорном и ждем представление!
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:39
Прохожий написав:
а что тогда?
менее 5км до Бессарабки
ну я понаех - вам виднее
мне как то лукяновка ещё прицентралье а шулявка нет .... всё имхо
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:43
fenix81 написав: Прохожий написав:
а что тогда?
менее 5км до Бессарабки
ну я понаех
- вам виднее
мне как то лукя
новка ещё прицентралье а шулявка нет .... всё имхо
могли бы не уточнять, и так понятно)
кстати а чё не Оболонь? понаехам нравиццо
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:43
fenix81 написав:
прицентралье шулявка???
бешеному коню 100 вёрст не круг(с)
В киеве понятие центр начинается от КПИ и заканчивается вместе с забором Новопечерских липок. Очень удобный город для тех, кто очень хочет жить в центре
Востаннє редагувалось hume
в Сер 30 вер, 2020 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:44
jj1981ua написав: fenix81 написав:zРадио
на первом просмотре в начале июня гаврилишина 4 2кк 50кв.м под ремонт за 57к сказал беру но на утро передумал и взял другую ... поисчите сколько стоят аналоги кпи/лукьяновка
а какие ваши доказательства?
обещание расказать почему лун разделил новострои от вторички??? такое себе доказательство ваших слов о падении цен)))
да нет пока особенного падения цен - есть телодвижения около 10%.
все еще впереди. не нужно торопиться жить. запасаемся попкорном и ждем представление
!
если не ошибаюсь -50% к осени 2021го?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:46
Puente написав: Прохожий написав: fenix81 написав:
прицентралье шулявка???
бешеному коню 100 вёрст не круг(с)
а что тогда?
менее 5км до Бессарабки
Оцей "центр" та "прицентральні райони" з кожним роком розширяються . Ну що таке 5 км ? Менше години пішки ... Немає кільцевих - можна межу розширяти нескінченно практично ...
С левобережки до центра километров 6, тоже можно попробовать натянуть на центр
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:47
hume написав: fenix81 написав:
прицентралье шулявка???
бешеному коню 100 вёрст не круг(с)
В киеве понятие центр начинается от КПИ и заканчивается вместе с забором Новопечерских липок. Очень удобный ород для тех, кто очень хочет жить в центре
Ну уже ж решили, что будем считать центром Старокиевский район. Кстати, в Одессе такая же фигня. Раньше был Жовтневый, который включал в себя только исторический центр города. Потом его упразднили и сделали гигантский Приморский район. Размером с город.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:49
Прохожий написав:
кстати а чё не Оболонь? понаехам нравиццо
13 лет живу на лукяновке да и предпочитаю чтоб обе квартиры были рядом
обычно где долго снимают там и покупают
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