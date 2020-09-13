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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5326532753285329>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 187
зростуть більш як на 10%
5%
9
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:36

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:
  fenix81 написав:прицентралье шулявка???
бешеному коню 100 вёрст не круг(с)

а что тогда?
менее 5км до Бессарабки

это в поддержку мысли, что генезис тоже прицентралье? :D :D

таки да)
в кольце "ИТ-мекки" по теории вашего тезки
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:37

  zРадио написав:
  fenix81 написав:
  zРадио написав:Веселая дискуссия - одна непонятная учетка вбрасывает чушь о дорожае без малейших намеков на пруф (причем, для театральной убедительности нужно этому дорожаю обязательно выразить негодование и непонимание :mrgreen: ), и тут же ее незатейливо подхватывают продажник и лендлорд, развития идею, почему это может происходить, не взирая ни на что :D


это у вас сударь непонятная и очень молодая учётка всего то с 2018 года ...

даже лун поменял фильтры цены но для вас предположу что это не доказательство


О да, это мощнейшее доказательство)) Хотите подсказку, почему - лун разграничил первичку и вторичку на 2 отдельных проекта :mrgreen:

PS: пруфы дорожая будут, или продолжите шланг изобразать?

причина очевидна - на 1 проект все просто уже не влезет!
спрос бешеный, цены вверх.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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    Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:39

      fenix81 написав:zРадио
    на первом просмотре в начале июня гаврилишина 4 2кк 50кв.м под ремонт за 57к сказал беру но на утро передумал и взял другую ... поисчите сколько стоят аналоги кпи/лукьяновка

    а какие ваши доказательства?

    обещание расказать почему лун разделил новострои от вторички??? такое себе доказательство ваших слов о падении цен)))

    да нет пока особенного падения цен - есть телодвижения около 10%.
    все еще впереди. не нужно торопиться жить. запасаемся попкорном и ждем представление!
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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      Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:39

        Прохожий написав:а что тогда?
      менее 5км до Бессарабки


      ну я понаех - вам виднее

      мне как то лукяновка ещё прицентралье а шулявка нет .... всё имхо
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      Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:43

        fenix81 написав:
        Прохожий написав:а что тогда?
      менее 5км до Бессарабки


      ну я понаех - вам виднее

      мне как то лукяновка ещё прицентралье а шулявка нет .... всё имхо

      могли бы не уточнять, и так понятно)

      кстати а чё не Оболонь? понаехам нравиццо
      "Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
      "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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      Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:43

        fenix81 написав:прицентралье шулявка???
      бешеному коню 100 вёрст не круг(с)

      В киеве понятие центр начинается от КПИ и заканчивается вместе с забором Новопечерских липок. Очень удобный город для тех, кто очень хочет жить в центре
      Востаннє редагувалось hume в Сер 30 вер, 2020 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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      Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:44

        jj1981ua написав:
        fenix81 написав:zРадио
      на первом просмотре в начале июня гаврилишина 4 2кк 50кв.м под ремонт за 57к сказал беру но на утро передумал и взял другую ... поисчите сколько стоят аналоги кпи/лукьяновка

      а какие ваши доказательства?

      обещание расказать почему лун разделил новострои от вторички??? такое себе доказательство ваших слов о падении цен)))

      да нет пока особенного падения цен - есть телодвижения около 10%.
      все еще впереди. не нужно торопиться жить. запасаемся попкорном и ждем представление!

      если не ошибаюсь -50% к осени 2021го?
      "Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
      "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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      Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:46

        Puente написав:
        Прохожий написав:
        fenix81 написав:прицентралье шулявка???
      бешеному коню 100 вёрст не круг(с)

      а что тогда?
      менее 5км до Бессарабки


      Оцей "центр" та "прицентральні райони" з кожним роком розширяються . Ну що таке 5 км ? Менше години пішки ... Немає кільцевих - можна межу розширяти нескінченно практично ...

      С левобережки до центра километров 6, тоже можно попробовать натянуть на центр
      hume
       
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      Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:47

        hume написав:
        fenix81 написав:прицентралье шулявка???
      бешеному коню 100 вёрст не круг(с)

      В киеве понятие центр начинается от КПИ и заканчивается вместе с забором Новопечерских липок. Очень удобный ород для тех, кто очень хочет жить в центре

      Ну уже ж решили, что будем считать центром Старокиевский район. Кстати, в Одессе такая же фигня. Раньше был Жовтневый, который включал в себя только исторический центр города. Потом его упразднили и сделали гигантский Приморский район. Размером с город.
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      Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:49

        Прохожий написав:кстати а чё не Оболонь? понаехам нравиццо

      13 лет живу на лукяновке да и предпочитаю чтоб обе квартиры были рядом

      обычно где долго снимают там и покупают
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