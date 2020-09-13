Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:52
jj1981ua написав: zРадио написав: fenix81 написав:
это у вас сударь непонятная и очень молодая учётка всего то с 2018 года ...
даже лун поменял фильтры цены но для вас предположу что это не доказательство
О да, это мощнейшее доказательство))
Хотите подсказку, почему - лун разграничил первичку и вторичку на 2 отдельных проекта
PS: пруфы дорожая будут, или продолжите
шланг
изобразать?
причина очевидна - на 1 проект все просто уже не влезет!
спрос бешеный, цены вверх.
обзыватса на ровном месте это воспитание или спецыфика ветки? )
fenix81
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:53
Прохожий написав: Serg-ik написав: fenix81 написав:
шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом
а цены на вторичку с июня +10% а то и больше
ничего не понимаю )
я вот тоже не понимаю как это может стоить столько: прицентралье с ремонтом, метро-в подъезде и всего по 1125 за метр. А было???
https://www.olx.ua/obyavlenie/vadima-ge ... 70c9a1a884
А-К-У-Е-Т-Ь!
вот это развели владельца на бабки в ремонт
походу увидел результат и понял что нужно срочно сливать
Макс, кстати как вам?
Этот ремонт - ровесник дома мне кажется. Не могли такое учудить уже ни в 2018м ни позже.
airmax78
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:53
fenix81 написав: Прохожий написав:
кстати а чё не Оболонь? понаехам нравиццо
13 лет живу на лукяновке да и предпочитаю чтоб обе квартиры были рядом
обычно где долго снимают там и покупают
На лукьяновке довольно востребована аренда. Не пох конечно, но спрос стабильный
hume
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Додано: Сер 30 вер, 2020 19:06
Serg-ik написав: fenix81 написав:
шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом
а цены на вторичку с июня +10% а то и больше
ничего не понимаю )
я вот тоже не понимаю как это может стоить столько: прицентралье с ремонтом, метро-в подъезде и всего по 1125 за метр. А было???
https://www.olx.ua/obyavlenie/vadima-ge ... 70c9a1a884
Район хоть и близкий до центра, и метро в 5 минутах (5 минут позора). Но место очень говнистое... какие-то индийские фавелы... Поэтому такая цена.
BIGor
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Додано: Сер 30 вер, 2020 19:12
BIGor написав: Serg-ik написав: fenix81 написав:
шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом
а цены на вторичку с июня +10% а то и больше
ничего не понимаю )
я вот тоже не понимаю как это может стоить столько: прицентралье с ремонтом, метро-в подъезде и всего по 1125 за метр. А было???
https://www.olx.ua/obyavlenie/vadima-ge ... 70c9a1a884
Район хоть и близкий до центра, и метро в 5 минутах (5 минут позора). Но место очень говнистое... какие-то индийские фавелы... Поэтому такая цена.
Не только поэтому. Эти дома с не очень хорошей историей и массой вильнолюдей в комплекте.
airmax78
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Додано: Сер 30 вер, 2020 19:34
airmax78 написав:
Эти дома с не очень хорошей историей
Больше всего это определение подойдет к УНО Сити Хаус
zРадио
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Додано: Сер 30 вер, 2020 19:41
fenix81 написав:
обзыватса на ровном месте это воспитание или спецыфика ветки? )
Аргументировать - не значит обзыват
Ь
с
Я
, а спец
И
фика ветки - это высокие требования к качеству дискуссию, которое вы проигнорировали...
zРадио
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