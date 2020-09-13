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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5326532753285329

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 187
зростуть більш як на 10%
5%
9
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:52

  jj1981ua написав:
  zРадио написав:
  fenix81 написав:это у вас сударь непонятная и очень молодая учётка всего то с 2018 года ...

даже лун поменял фильтры цены но для вас предположу что это не доказательство


О да, это мощнейшее доказательство)) Хотите подсказку, почему - лун разграничил первичку и вторичку на 2 отдельных проекта :mrgreen:

PS: пруфы дорожая будут, или продолжите шланг изобразать?

причина очевидна - на 1 проект все просто уже не влезет!
спрос бешеный, цены вверх.


обзыватса на ровном месте это воспитание или спецыфика ветки? )
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:53

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  fenix81 написав:шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом
а цены на вторичку с июня +10% а то и больше

ничего не понимаю )

я вот тоже не понимаю как это может стоить столько: прицентралье с ремонтом, метро-в подъезде и всего по 1125 за метр. А было???
https://www.olx.ua/obyavlenie/vadima-ge ... 70c9a1a884

А-К-У-Е-Т-Ь!
вот это развели владельца на бабки в ремонт
походу увидел результат и понял что нужно срочно сливать :mrgreen:

Макс, кстати как вам?

Этот ремонт - ровесник дома мне кажется. Не могли такое учудить уже ни в 2018м ни позже.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:53

  fenix81 написав:
  Прохожий написав:кстати а чё не Оболонь? понаехам нравиццо

13 лет живу на лукяновке да и предпочитаю чтоб обе квартиры были рядом

обычно где долго снимают там и покупают

На лукьяновке довольно востребована аренда. Не пох конечно, но спрос стабильный
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:06

  Serg-ik написав:
  fenix81 написав:шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом
а цены на вторичку с июня +10% а то и больше

ничего не понимаю )

я вот тоже не понимаю как это может стоить столько: прицентралье с ремонтом, метро-в подъезде и всего по 1125 за метр. А было???
https://www.olx.ua/obyavlenie/vadima-ge ... 70c9a1a884

Район хоть и близкий до центра, и метро в 5 минутах (5 минут позора). Но место очень говнистое... какие-то индийские фавелы... Поэтому такая цена.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:12

  BIGor написав:
  Serg-ik написав:
  fenix81 написав:шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом
а цены на вторичку с июня +10% а то и больше

ничего не понимаю )

я вот тоже не понимаю как это может стоить столько: прицентралье с ремонтом, метро-в подъезде и всего по 1125 за метр. А было???
https://www.olx.ua/obyavlenie/vadima-ge ... 70c9a1a884

Район хоть и близкий до центра, и метро в 5 минутах (5 минут позора). Но место очень говнистое... какие-то индийские фавелы... Поэтому такая цена.

Не только поэтому. Эти дома с не очень хорошей историей и массой вильнолюдей в комплекте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:34

  airmax78 написав:Эти дома с не очень хорошей историей


Больше всего это определение подойдет к УНО Сити Хаус
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:41

  fenix81 написав:
обзыватса на ровном месте это воспитание или спецыфика ветки? )


Аргументировать - не значит обзыватЬсЯ, а спецИфика ветки - это высокие требования к качеству дискуссии, которое вы проигнорировали...
zРадио
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  #<1 ... 5326532753285329
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