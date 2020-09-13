Уно Сити - это история успеха.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:08
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:09
BIGor
Это динамика Шевченковского района - размороженная учетка заикалась о Лукьяновке. По Киеву в целом размер падения меньше, рынку не дает рухнуть аццки переоцененный ПОХ. Что там на этом ПОХе - кто знает?
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:23
тролльчонок, угомонись уже
мож все таки по теме ветки чё скажешь?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:31
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:39
jj1981ua
когда аргументы заканчиваютса остаётса только проверка орфографии
я привёл адрес квартиры с параметрами и ценой которая в мае-июне продавалась
но тут предпочитают тролить и орфографию проверять
уйду обратно в режим чтения )
не спорь с дураком - люди могут не заметить разницы (с)
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:53
У Столара обыски СБУ...
Компания «bUd development» Вадима Столара создала строительную «пирамиду» и вывела все деньги в офшоры
Об этом стало известно после проведения Службой безопасности Украины обысков в компании «bUd development» и изъятии 3 млн. наличных долларов неизвестного происхождения. Также СБУ получила доступ к личным документам Столара, которые подтверждают реализацию строительных схем.
По информации источников знакомых с расследованием СБУ были изъяты компьютеры и смартфоны, которые будут выступать доказательствами вывода денег вкладчиков «bUd development» через компании по управлению активами в офшорные зоны. Вместе с подозреваемым Вадимом Столаром в деле фигурируют скандальные «смотрящие» за ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) братья Юрий и Алексей Горовые. Они принимали участие в выводе денег инвесторов в строительные проекты «bUd development» за границу.
По оценкам источников суммы выведених средств компаниями Столара и братьев Горовых составляют около 80 млн. долл. По данным источника в правоохранительных органах, следствие рассматривает всю цепочку действий мошенников – от присвоения государственных денежных средств до их вывода за границу и финансирования политических проектов и гражданских активистов.
Также СБУ расследует создание Столаром строительной «пирамиды», которая нанесла убытки гражданам инвестировавшим в строительство домов «bUd development». По оценкам следователей компания «bUd development» повторит судьбу скандальных «Укрбуда» и «Аркады».
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:59
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:05
Иногда кажется что центр переехал в район поха. На днях подавился когда просматривал аренду в жк севен. Однухи по 17кгрн.
Пох для меня остаётся загадкой. Аренда как в прицентралье, а на эти деньги получаешь вонищу которая ласково укутывает район, постоянный ремонт и вечные пробки на южном мосту, отсутствие каких либо прогулочных зон с самой большой плотностью застройки и тд и т.п.
Но людям очень нравится. Хотя мы все знаем, что нравится пересичному украинцу))
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:13
Да, просто таки парадокс какой-то. Этот пузырь лопнет, когда кроме удаленной работы жители ПОХа уйдут еще и на удаленное проживание, оказавшись в отдельном от Киева городе - трафик на мосту Патона со следующего года еще уполовинится, а Южный и Дарницкий тупо станут в перманентные 9-бальные пробки...
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