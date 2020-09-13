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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5328532953305331>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 187
зростуть більш як на 10%
5%
9
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:08

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Эти дома с не очень хорошей историей


Больше всего это определение подойдет к УНО Сити Хаус

Уно Сити - это история успеха.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:09

BIGor

Это динамика Шевченковского района - размороженная учетка заикалась о Лукьяновке. По Киеву в целом размер падения меньше, рынку не дает рухнуть аццки переоцененный ПОХ. Что там на этом ПОХе - кто знает?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:23

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Эти дома с не очень хорошей историей


Больше всего это определение подойдет к УНО Сити Хаус

тролльчонок, угомонись уже

мож все таки по теме ветки чё скажешь?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:30

zРадио
шланг не хами
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:31

  fenix81 написав:zРадио
шланг не хами

после обращения нужно ставить запятую. чему вас в школе учат?
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    jj1981ua
    когда аргументы заканчиваютса остаётса только проверка орфографии

    я привёл адрес квартиры с параметрами и ценой которая в мае-июне продавалась
    но тут предпочитают тролить и орфографию проверять

    уйду обратно в режим чтения )

    не спорь с дураком - люди могут не заметить разницы (с)
    fenix81
     
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    Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:53

    У Столара обыски СБУ...

    Компания «bUd development» Вадима Столара создала строительную «пирамиду» и вывела все деньги в офшоры

    Об этом стало известно после проведения Службой безопасности Украины обысков в компании «bUd development» и изъятии 3 млн. наличных долларов неизвестного происхождения. Также СБУ получила доступ к личным документам Столара, которые подтверждают реализацию строительных схем.

    По информации источников знакомых с расследованием СБУ были изъяты компьютеры и смартфоны, которые будут выступать доказательствами вывода денег вкладчиков «bUd development» через компании по управлению активами в офшорные зоны. Вместе с подозреваемым Вадимом Столаром в деле фигурируют скандальные «смотрящие» за ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) братья Юрий и Алексей Горовые. Они принимали участие в выводе денег инвесторов в строительные проекты «bUd development» за границу.

    По оценкам источников суммы выведених средств компаниями Столара и братьев Горовых составляют около 80 млн. долл. По данным источника в правоохранительных органах, следствие рассматривает всю цепочку действий мошенников – от присвоения государственных денежных средств до их вывода за границу и финансирования политических проектов и гражданских активистов.

    Также СБУ расследует создание Столаром строительной «пирамиды», которая нанесла убытки гражданам инвестировавшим в строительство домов «bUd development». По оценкам следователей компания «bUd development» повторит судьбу скандальных «Укрбуда» и «Аркады».

    https://antikor.com.ua/articles/411294- ... imanie_sbu
    zРадио
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    Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:59

      zРадио написав:У Столара обыски СБУ...

    Компания «bUd development» Вадима Столара создала строительную «пирамиду» и вывела все деньги в офшоры


    Очередной дорожай на носу... :mrgreen:
    Интересно, там мэра нашего следы есть и если есть, то что решат, трогать-не трогать...
    vano80
     
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    Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:05

      zРадио написав:BIGor

    Это динамика Шевченковского района - размороженная учетка заикалась о Лукьяновке. По Киеву в целом размер падения меньше, рынку не дает рухнуть аццки переоцененный ПОХ. Что там на этом ПОХе - кто знает?

    Иногда кажется что центр переехал в район поха. На днях подавился когда просматривал аренду в жк севен. Однухи по 17кгрн.
    Пох для меня остаётся загадкой. Аренда как в прицентралье, а на эти деньги получаешь вонищу которая ласково укутывает район, постоянный ремонт и вечные пробки на южном мосту, отсутствие каких либо прогулочных зон с самой большой плотностью застройки и тд и т.п.
    Но людям очень нравится. Хотя мы все знаем, что нравится пересичному украинцу))
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    Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:13

      hume написав:
      zРадио написав:BIGor

    Это динамика Шевченковского района - размороженная учетка заикалась о Лукьяновке. По Киеву в целом размер падения меньше, рынку не дает рухнуть аццки переоцененный ПОХ. Что там на этом ПОХе - кто знает?

    Иногда кажется что центр переехал в район поха. На днях подавился когда просматривал аренду в жк севен. Однухи по 17кгрн.
    Пох для меня остаётся загадкой. Аренда как в прицентралье, а на эти деньги получаешь вонищу которая ласково укутывает район, постоянный ремонт и вечные пробки на южном мосту, отсутствие каких либо прогулочных зон с самой большой плотностью застройки и тд и т.п.
    Но людям очень нравится. Хотя мы все знаем, что нравится пересичному украинцу))


    Да, просто таки парадокс какой-то. Этот пузырь лопнет, когда кроме удаленной работы жители ПОХа уйдут еще и на удаленное проживание, оказавшись в отдельном от Киева городе - трафик на мосту Патона со следующего года еще уполовинится, а Южный и Дарницкий тупо станут в перманентные 9-бальные пробки...
    zРадио
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