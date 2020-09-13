|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:16
vano80 написав: zРадио написав:
У Столара обыски СБУ...Компания «bUd development» Вадима Столара создала строительную «пирамиду» и вывела все деньги в офшоры
Очередной дорожай на носу...
Та да. Насколько я понимаю, bud - не только сам по себе один из крупнейших застройщиков, а еще и финансовый партнер КГС по ряду проектов (тому же пресловутому Мираксу, например)
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7638
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1386 раз.
- Подякували: 3138 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:30
zРадио написав: vano80 написав: zРадио написав:
У Столара обыски СБУ...Компания «bUd development» Вадима Столара создала строительную «пирамиду» и вывела все деньги в офшоры
Очередной дорожай на носу...
Та да. Насколько я понимаю, bud - не только сам по себе один из крупнейших застройщиков, а еще и финансовый партнер КГС по ряду проектов (тому же пресловутому Мираксу, например)
Ну да. Как же мы теперь обойдемся без стар сити, 5000 квартир с двумя выездами, один через комфорт таун, а там и так проблем выше крыши.
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1881
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:42
Это новость нигде не подтверждена кроме антикора, а вы ее уже бегом сюда притянули и обсасываете
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
-
Жека79
-
-
- Повідомлень: 3534
- З нами з: 25.12.14
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 576 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:51
zРадио написав: vano80 написав: zРадио написав:
У Столара обыски СБУ...Компания «bUd development» Вадима Столара создала строительную «пирамиду» и вывела все деньги в офшоры
Очередной дорожай на носу...
Та да. Насколько я понимаю, bud - не только сам по себе один из крупнейших застройщиков, а еще и финансовый партнер КГС по ряду проектов (тому же пресловутому Мираксу, например)
КГС всё всем достроит
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5063
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 670 раз.
- Подякували: 872 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:52
Жека79 написав:
Это новость нигде не подтверждена кроме антикора, а вы ее уже бегом сюда притянули и обсасываете
Странно, чего это мы такие. Ведь застройщики у нас - ну не ангелы конечно, но и не мошенники какие-то.
Кто сказал укрбуд, аркада? Это просто исключения, которые, как мы знаем...
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1881
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: osafly
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19266
|3196620
|
Сер 30 вер, 2020 21:18
dir
|
|129
|228569
|
|
|478
|206462
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|