RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5328532953305331

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 187
зростуть більш як на 10%
5%
9
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:16

  vano80 написав:
  zРадио написав:У Столара обыски СБУ...

Компания «bUd development» Вадима Столара создала строительную «пирамиду» и вывела все деньги в офшоры


Очередной дорожай на носу... :mrgreen:


Та да. Насколько я понимаю, bud - не только сам по себе один из крупнейших застройщиков, а еще и финансовый партнер КГС по ряду проектов (тому же пресловутому Мираксу, например)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7638
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1386 раз.
Подякували: 3138 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:30

  zРадио написав:
  vano80 написав:
  zРадио написав:У Столара обыски СБУ...

Компания «bUd development» Вадима Столара создала строительную «пирамиду» и вывела все деньги в офшоры


Очередной дорожай на носу... :mrgreen:


Та да. Насколько я понимаю, bud - не только сам по себе один из крупнейших застройщиков, а еще и финансовый партнер КГС по ряду проектов (тому же пресловутому Мираксу, например)


Ну да. Как же мы теперь обойдемся без стар сити, 5000 квартир с двумя выездами, один через комфорт таун, а там и так проблем выше крыши.
vano80
 
Повідомлень: 1881
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Это новость нигде не подтверждена кроме антикора, а вы ее уже бегом сюда притянули и обсасываете
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3534
З нами з: 25.12.14
Подякував: 396 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:51

  zРадио написав:
  vano80 написав:
  zРадио написав:У Столара обыски СБУ...

Компания «bUd development» Вадима Столара создала строительную «пирамиду» и вывела все деньги в офшоры


Очередной дорожай на носу... :mrgreen:


Та да. Насколько я понимаю, bud - не только сам по себе один из крупнейших застройщиков, а еще и финансовый партнер КГС по ряду проектов (тому же пресловутому Мираксу, например)

КГС всё всем достроит :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 5063
З нами з: 19.07.08
Подякував: 670 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:52

  Жека79 написав:Это новость нигде не подтверждена кроме антикора, а вы ее уже бегом сюда притянули и обсасываете


Странно, чего это мы такие. Ведь застройщики у нас - ну не ангелы конечно, но и не мошенники какие-то.
Кто сказал укрбуд, аркада? Это просто исключения, которые, как мы знаем... :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 1881
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5328532953305331
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: osafly і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1925, 1926, 1927
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19266 3196620
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 21:18
dir
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 228569
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 206462
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25682)
30.09.2020 22:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.