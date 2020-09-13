Додано: Сер 30 вер, 2020 21:42

Это новость нигде не подтверждена кроме антикора, а вы ее уже бегом сюда притянули и обсасываете

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------