Та да. Насколько я понимаю, bud - не только сам по себе один из крупнейших застройщиков, а еще и финансовый партнер КГС по ряду проектов (тому же пресловутому Мираксу, например)
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Додано: Сер 30 вер, 2020 21:16
Та да. Насколько я понимаю, bud - не только сам по себе один из крупнейших застройщиков, а еще и финансовый партнер КГС по ряду проектов (тому же пресловутому Мираксу, например)
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:30
Ну да. Как же мы теперь обойдемся без стар сити, 5000 квартир с двумя выездами, один через комфорт таун, а там и так проблем выше крыши.
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это новость нигде не подтверждена кроме антикора, а вы ее уже бегом сюда притянули и обсасываете
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:51
КГС всё всем достроит
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:52
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:25
Я вообще в ТГ прочитал и сам решил перепроверить. Загуглил - выпало несколько источников, один дал сюда.
Да и если розовые очки снимите, сами осознаете реальность происходящего. Укрбуд - все, Аркада - все. Какие вам еще доказательства нужны? Или пока собственного лося не словите, не поверите?
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:34
Завтра посмотрим. Пока что в группах BUDa пишут что это фейк.
Непонимаю причём тут аркада и укрбуд? Следуя этой логике давайте сразу писать что всем писец, всем застройщикам, чего мелочиться с одним БУДом.
Пс. Хотя, если честно, то БУД мне самому казался пирамидой. Сильные сроки затягивания, куча новых гигантских проэктов, но как то не вытягивают они это все.
Востаннє редагувалось Жека79 в Сер 30 вер, 2020 23:38, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:36
О пирамидах УкрБуда и Аркады уже несколько лет предупреждали на ветке, никого это особо не удивило. О Слюсаре подобных предположений не было.
Понятное дело, что там и черный нал и офшоры, это привычные атрибуты бизнеса по-украински, но на пирамиду пока не тянет.
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:51
antey1969, Жека79
Все застройщики, продающие неготовое жилье, используют пирамидальную схему фондирования. Поэтому все они будут испытывать проблемы с ликвидностью при падении спроса. Загадка лишь в том, насколько сильно упал спрос у каждого конкретного - только это определяет их перспективы (выкарабкаются; не выкарабкаются, но еще повоюют; не выкарабкаются уже скоро).
Альтернатива - активное вмешательство государства сперва по спасению рынка (потому что сложившаяся практика УЖЕ породила пирамиду необеспеченных долгов), а затем - изменению его регуляторики. Надеюсь, что с мероприятиями не опоздают, и ложка будет к обеду. Хотя, возможно, и другое - рынок будут целенаправленно чистить, как банковский в 2014-2015 гг
PS: падение Укрбуда и Аркады случилось по тем же самым выше-описанным причинам, только спрос там упал не по вине инвесторов, а по вине самих застройщиков, не предложивших рынку (по разным причинам) необходимый пирамиде объем новых проектов
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