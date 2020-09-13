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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5329533053315332

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 187
зростуть більш як на 10%
5%
9
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 01:07

  zРадио написав:Все застройщики, продающие неготовое жилье, используют пирамидальную схему фондирования. Поэтому все они будут испытывать проблемы с ликвидностью при падении спроса. Загадка лишь в том, насколько сильно упал спрос у каждого конкретного - только это определяет их перспективы (выкарабкаются; не выкарабкаются, но еще повоюют; не выкарабкаются уже скоро).

внесу уточнение.
со стороны кажется, что условная схема условного застройщика - чистая пирамида.
когда второй объект дофинансирует первый.
реальность иногда иная. привлекаемые, но временно не используемые, деньги откладываются в иную юрисдикцию.
а потом вынимаются, по мере необходимости.
или, в силу ряда причин (рейдерство, политика, ...), не вынимаются.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 5329533053315332
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