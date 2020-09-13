zРадио написав:Все застройщики, продающие неготовое жилье, используют пирамидальную схему фондирования. Поэтому все они будут испытывать проблемы с ликвидностью при падении спроса. Загадка лишь в том, насколько сильно упал спрос у каждого конкретного - только это определяет их перспективы (выкарабкаются; не выкарабкаются, но еще повоюют; не выкарабкаются уже скоро).
внесу уточнение.
со стороны кажется, что условная схема условного застройщика - чистая пирамида.
когда второй объект дофинансирует первый.
реальность иногда иная. привлекаемые, но временно не используемые, деньги откладываются в иную юрисдикцию.
а потом вынимаются, по мере необходимости.
или, в силу ряда причин (рейдерство, политика, ...), не вынимаются.