zРадио написав:
Та да. Насколько я понимаю, bud - не только сам по себе один из крупнейших застройщиков, а еще и финансовый партнер КГС по ряду проектов (тому же пресловутому Мираксу, например)
КГС всё всем достроит
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Додано: Сер 30 вер, 2020 21:51
КГС всё всем достроит
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:52
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:25
Я вообще в ТГ прочитал и сам решил перепроверить. Загуглил - выпало несколько источников, один дал сюда.
Да и если розовые очки снимите, сами осознаете реальность происходящего. Укрбуд - все, Аркада - все. Какие вам еще доказательства нужны? Или пока собственного лося не словите, не поверите?
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:34
Завтра посмотрим. Пока что в группах BUDa пишут что это фейк.
Непонимаю причём тут аркада и укрбуд? Следуя этой логике давайте сразу писать что всем писец, всем застройщикам, чего мелочиться с одним БУДом.
Пс. Хотя, если честно, то БУД мне самому казался пирамидой. Сильные сроки затягивания, куча новых гигантских проэктов, но как то не вытягивают они это все.
Востаннє редагувалось Жека79 в Сер 30 вер, 2020 23:38, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:36
О пирамидах УкрБуда и Аркады уже несколько лет предупреждали на ветке, никого это особо не удивило. О Слюсаре подобных предположений не было.
Понятное дело, что там и черный нал и офшоры, это привычные атрибуты бизнеса по-украински, но на пирамиду пока не тянет.
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:51
antey1969, Жека79
Все застройщики, продающие неготовое жилье, используют пирамидальную схему фондирования. Поэтому все они будут испытывать проблемы с ликвидностью при падении спроса. Загадка лишь в том, насколько сильно упал спрос у каждого конкретного - только это определяет их перспективы (выкарабкаются; не выкарабкаются, но еще повоюют; не выкарабкаются уже скоро).
Альтернатива - активное вмешательство государства сперва по спасению рынка (потому что сложившаяся практика УЖЕ породила пирамиду необеспеченных долгов), а затем - изменению его регуляторики. Надеюсь, что с мероприятиями не опоздают, и ложка будет к обеду. Хотя, возможно, и другое - рынок будут целенаправленно чистить, как банковский в 2014-2015 гг
PS: падение Укрбуда и Аркады случилось по тем же самым выше-описанным причинам, только спрос там упал не по вине инвесторов, а по вине самих застройщиков, не предложивших рынку (по разным причинам) необходимый пирамиде объем новых проектов
Додано: Чет 01 жов, 2020 00:21
Спрос упал еще и из-за того, что гетьманцов с зелей разинули рот на чужое и всех напугали "амнистией капиталов", вот люди и решили не светиться, бо будет себе дороже, ученые уже и и коллективизациями, и конфискациями, и уплотнениями, и павловым, и бандитизмом в 90-е, и рейдерством...
Додано: Чет 01 жов, 2020 01:07
внесу уточнение.
со стороны кажется, что условная схема условного застройщика - чистая пирамида.
когда второй объект дофинансирует первый.
реальность иногда иная. привлекаемые, но временно не используемые, деньги откладываются в иную юрисдикцию.
а потом вынимаются, по мере необходимости.
или, в силу ряда причин (рейдерство, политика, ...), не вынимаются.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Киев назвали городом с самым большим количеством небоскребов в Европе - украинская столица обогнала примерно в два раза Москву и прилично оторвалась от Лондона, население которого на 10 миллионов человек больше.
Об этом сообщает сервис SkyscraperPage.
Так, для составления рейтинга учитывали все здания в городе высотой более 35 метров. Для этого анализируются данные 6 965 городов мира, а высотными модно считать дома с 12 и более этажами, также засчитываются башни и нежилые высотные здания, за исключением статуй и технических сооружений.
Всего в Киеве насчитали 1 199 высотных зданий с тремя миллионами жителей столицы. В то же время Лондон насчитывает 1 109 небоскребов на 13 миллионов жителей, а в Москве - всего 550 высоток. Харьков занял четвертое место списка с 422 многоэтажками, а Одесса - на 23 месте со 160 небоскребами.
В мире первое место досталось Нью-Йорку с 6 097 высотками, далее следует Торонто с 2 393 высотными домами и Дубай с 1 574 небоскребами.
В мировом рейтинге украинская столица заняла восьмое место.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:05
Люди в основном мигрируют внутри своего района. Уже обжились, всё знакомо, мозг выстроил нейронные связи – садик, школа, остановка … и менять место проживание – это выходить из зоны комфорта. Мы же все знаем, что есть множество мест лучше, но даже имея возможность уехать – не уезжаем.
Недавно слышал в интервью, как у девушке спросили: почему она решила переехать (другой город, страна). Она сказала, что простояв 5,5 часов в московской пробке, когда отвозила ребёнка к родителям, поняла, что так жить больше не может. При этом у неё была хорошая работа, с зарплатой выше среднего. Наверно пришло осознание, что деньги – это самый быстро восполняемый ресурс, а время и здоровье - самый ценный. Теперь она живёт в мягком климате, дочка учится в классе где 15 учеников, машиной пользуется 1-2 раза в неделю и мне показалось, что она счастлива.
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