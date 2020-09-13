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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5329533053315332>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 188
зростуть більш як на 10%
5%
9
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:51

  zРадио написав:
  vano80 написав:
  zРадио написав:У Столара обыски СБУ...

Компания «bUd development» Вадима Столара создала строительную «пирамиду» и вывела все деньги в офшоры


Очередной дорожай на носу... :mrgreen:


Та да. Насколько я понимаю, bud - не только сам по себе один из крупнейших застройщиков, а еще и финансовый партнер КГС по ряду проектов (тому же пресловутому Мираксу, например)

КГС всё всем достроит :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:52

  Жека79 написав:Это новость нигде не подтверждена кроме антикора, а вы ее уже бегом сюда притянули и обсасываете


Странно, чего это мы такие. Ведь застройщики у нас - ну не ангелы конечно, но и не мошенники какие-то.
Кто сказал укрбуд, аркада? Это просто исключения, которые, как мы знаем... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:25

  Жека79 написав:Это новость нигде не подтверждена кроме антикора, а вы ее уже бегом сюда притянули и обсасываете


Я вообще в ТГ прочитал и сам решил перепроверить. Загуглил - выпало несколько источников, один дал сюда.

Да и если розовые очки снимите, сами осознаете реальность происходящего. Укрбуд - все, Аркада - все. Какие вам еще доказательства нужны? Или пока собственного лося не словите, не поверите? :roll:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:34

  zРадио написав:
  Жека79 написав:Это новость нигде не подтверждена кроме антикора, а вы ее уже бегом сюда притянули и обсасываете


Я вообще в ТГ прочитал и сам решил перепроверить. Загуглил - выпало несколько источников, один дал сюда.

Да и если розовые очки снимите, сами осознаете реальность происходящего. Укрбуд - все, Аркада - все. Какие вам еще доказательства нужны? Или пока собственного лося не словите, не поверите? :roll:


Завтра посмотрим. Пока что в группах BUDa пишут что это фейк.

Непонимаю причём тут аркада и укрбуд? Следуя этой логике давайте сразу писать что всем писец, всем застройщикам, чего мелочиться с одним БУДом.

Пс. Хотя, если честно, то БУД мне самому казался пирамидой. Сильные сроки затягивания, куча новых гигантских проэктов, но как то не вытягивают они это все.
Востаннє редагувалось Жека79 в Сер 30 вер, 2020 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:36

  zРадио написав:
  Жека79 написав:Это новость нигде не подтверждена кроме антикора, а вы ее уже бегом сюда притянули и обсасываете


Я вообще в ТГ прочитал и сам решил перепроверить. Загуглил - выпало несколько источников, один дал сюда.

Да и если розовые очки снимите, сами осознаете реальность происходящего. Укрбуд - все, Аркада - все. Какие вам еще доказательства нужны? Или пока собственного лося не словите, не поверите? :roll:

О пирамидах УкрБуда и Аркады уже несколько лет предупреждали на ветке, никого это особо не удивило. О Слюсаре подобных предположений не было.
Понятное дело, что там и черный нал и офшоры, это привычные атрибуты бизнеса по-украински, но на пирамиду пока не тянет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:51

antey1969, Жека79

Все застройщики, продающие неготовое жилье, используют пирамидальную схему фондирования. Поэтому все они будут испытывать проблемы с ликвидностью при падении спроса. Загадка лишь в том, насколько сильно упал спрос у каждого конкретного - только это определяет их перспективы (выкарабкаются; не выкарабкаются, но еще повоюют; не выкарабкаются уже скоро).

Альтернатива - активное вмешательство государства сперва по спасению рынка (потому что сложившаяся практика УЖЕ породила пирамиду необеспеченных долгов), а затем - изменению его регуляторики. Надеюсь, что с мероприятиями не опоздают, и ложка будет к обеду. Хотя, возможно, и другое - рынок будут целенаправленно чистить, как банковский в 2014-2015 гг

PS: падение Укрбуда и Аркады случилось по тем же самым выше-описанным причинам, только спрос там упал не по вине инвесторов, а по вине самих застройщиков, не предложивших рынку (по разным причинам) необходимый пирамиде объем новых проектов
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:21

Спрос упал еще и из-за того, что гетьманцов с зелей разинули рот на чужое и всех напугали "амнистией капиталов", вот люди и решили не светиться, бо будет себе дороже, ученые уже и и коллективизациями, и конфискациями, и уплотнениями, и павловым, и бандитизмом в 90-е, и рейдерством...
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 01:07

  zРадио написав:Все застройщики, продающие неготовое жилье, используют пирамидальную схему фондирования. Поэтому все они будут испытывать проблемы с ликвидностью при падении спроса. Загадка лишь в том, насколько сильно упал спрос у каждого конкретного - только это определяет их перспективы (выкарабкаются; не выкарабкаются, но еще повоюют; не выкарабкаются уже скоро).

внесу уточнение.
со стороны кажется, что условная схема условного застройщика - чистая пирамида.
когда второй объект дофинансирует первый.
реальность иногда иная. привлекаемые, но временно не используемые, деньги откладываются в иную юрисдикцию.
а потом вынимаются, по мере необходимости.
или, в силу ряда причин (рейдерство, политика, ...), не вынимаются.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Киев назвали городом с самым большим количеством небоскребов в Европе - украинская столица обогнала примерно в два раза Москву и прилично оторвалась от Лондона, население которого на 10 миллионов человек больше.

Об этом сообщает сервис SkyscraperPage.

Так, для составления рейтинга учитывали все здания в городе высотой более 35 метров. Для этого анализируются данные 6 965 городов мира, а высотными модно считать дома с 12 и более этажами, также засчитываются башни и нежилые высотные здания, за исключением статуй и технических сооружений.

Всего в Киеве насчитали 1 199 высотных зданий с тремя миллионами жителей столицы. В то же время Лондон насчитывает 1 109 небоскребов на 13 миллионов жителей, а в Москве - всего 550 высоток. Харьков занял четвертое место списка с 422 многоэтажками, а Одесса - на 23 месте со 160 небоскребами.
В мире первое место досталось Нью-Йорку с 6 097 высотками, далее следует Торонто с 2 393 высотными домами и Дубай с 1 574 небоскребами.

В мировом рейтинге украинская столица заняла восьмое место.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:05

  hume написав:
  zРадио написав:BIGor

Это динамика Шевченковского района - размороженная учетка заикалась о Лукьяновке. По Киеву в целом размер падения меньше, рынку не дает рухнуть аццки переоцененный ПОХ. Что там на этом ПОХе - кто знает?

Иногда кажется что центр переехал в район поха. На днях подавился когда просматривал аренду в жк севен. Однухи по 17кгрн.
Пох для меня остаётся загадкой. Аренда как в прицентралье, а на эти деньги получаешь вонищу которая ласково укутывает район, постоянный ремонт и вечные пробки на южном мосту, отсутствие каких либо прогулочных зон с самой большой плотностью застройки и тд и т.п.
Но людям очень нравится. Хотя мы все знаем, что нравится пересичному украинцу))

Люди в основном мигрируют внутри своего района. Уже обжились, всё знакомо, мозг выстроил нейронные связи – садик, школа, остановка … и менять место проживание – это выходить из зоны комфорта. Мы же все знаем, что есть множество мест лучше, но даже имея возможность уехать – не уезжаем.
Недавно слышал в интервью, как у девушке спросили: почему она решила переехать (другой город, страна). Она сказала, что простояв 5,5 часов в московской пробке, когда отвозила ребёнка к родителям, поняла, что так жить больше не может. При этом у неё была хорошая работа, с зарплатой выше среднего. Наверно пришло осознание, что деньги – это самый быстро восполняемый ресурс, а время и здоровье - самый ценный. Теперь она живёт в мягком климате, дочка учится в классе где 15 учеников, машиной пользуется 1-2 раза в неделю и мне показалось, что она счастлива.
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