Додано: Чет 01 жов, 2020 09:04

Киев назвали городом с самым большим количеством небоскребов в Европе - украинская столица обогнала примерно в два раза Москву и прилично оторвалась от Лондона, население которого на 10 миллионов человек больше.



Об этом сообщает сервис SkyscraperPage.



Так, для составления рейтинга учитывали все здания в городе высотой более 35 метров. Для этого анализируются данные 6 965 городов мира, а высотными модно считать дома с 12 и более этажами, также засчитываются башни и нежилые высотные здания, за исключением статуй и технических сооружений.



Всего в Киеве насчитали 1 199 высотных зданий с тремя миллионами жителей столицы. В то же время Лондон насчитывает 1 109 небоскребов на 13 миллионов жителей, а в Москве - всего 550 высоток. Харьков занял четвертое место списка с 422 многоэтажками, а Одесса - на 23 месте со 160 небоскребами.

В мире первое место досталось Нью-Йорку с 6 097 высотками, далее следует Торонто с 2 393 высотными домами и Дубай с 1 574 небоскребами.



В мировом рейтинге украинская столица заняла восьмое место.

верю в евро... по 1,4

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