По иску ДАБИ получено решение суда об остановке строительных работ и отключении электричества в Руссановской гавани.
Там уже построенные дома всё ещё не введены в эксплуатацию, но инвесторов запустили на ремонты.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:16
По иску ДАБИ получено решение суда об остановке строительных работ и отключении электричества в Руссановской гавани.
Там уже построенные дома всё ещё не введены в эксплуатацию, но инвесторов запустили на ремонты.
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вопрос лишь в том что есть для каждого комфорт, смотрю я на центр Киева запаркованный дорогими авто как килька в банке и понимаю для кого то комфорт быть одним из их владельцев.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:25
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ерунда какая-то
Может речь шла о количестве зданий на 10 000 чел?
Данные за 2012 год
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