Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:16
По иску ДАБИ получено решение суда об остановке строительных работ и отключении электричества в Руссановской гавани.
Там уже построенные дома всё ещё не введены в эксплуатацию, но инвесторов запустили на ремонты.
UA
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:18
Richi написав:
. При этом у неё была хорошая работа, с зарплатой выше среднего. Наверно пришло осознание, что деньги – это самый быстро восполняемый ресурс, а время и здоровье - самый ценный.
Вопрос лишь в том что есть для каждого комфорт, смотрю я на центр Киева запаркованный дорогими авто как килька в банке и понимаю для кого то комфорт быть одним из их владельцев.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:25
fenix81 написав:
шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом
а цены на вторичку с июня +10% а то и больше
ничего не понимаю )
Защитный актив. В любой непонятной ситуации покупай бетон в Киеве!
striped
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:29
vitaliian написав:
В мире первое место досталось Нью-Йорку с 6 097 высотками, далее следует Торонто с 2 393 высотными домами и Дубай с 1 574 небоскребами.
В мировом рейтинге украинская столица заняла восьмое место.
Ерунда какая-то
Может речь шла о количестве зданий на 10 000 чел?
Данные за 2012 год
Гонконг – 7 685 высотных зданий. 2. Нью-Йорк, США – 5 924 высотных здания. 3. Сан-Паулу, Бразилия – 5 667 высотных зданий. 4. Сингапур – 4 368
https://sky-scraper2009.livejournal.com/163721.html
Serg-ik
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Додано: Чет 01 жов, 2020 10:17
Жека79 написав:
Это новость
нигде не подтверждена кроме антикора
, а вы ее уже бегом сюда притянули и обсасываете
Тут же ж усі фінансові бариги, а у них принцип простий:
- купляй на чутках, продавай на фактах...
зі. З Будом/КМБ ситуація протилежна.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 10:26
Бобер тормозить на курсі долара
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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