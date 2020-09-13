RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5330533153325333>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 188
зростуть більш як на 10%
5%
9
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:16

По иску ДАБИ получено решение суда об остановке строительных работ и отключении электричества в Руссановской гавани.
Там уже построенные дома всё ещё не введены в эксплуатацию, но инвесторов запустили на ремонты.
UA
 
Повідомлень: 5064
З нами з: 19.07.08
Подякував: 670 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:. При этом у неё была хорошая работа, с зарплатой выше среднего. Наверно пришло осознание, что деньги – это самый быстро восполняемый ресурс, а время и здоровье - самый ценный.
Вопрос лишь в том что есть для каждого комфорт, смотрю я на центр Киева запаркованный дорогими авто как килька в банке и понимаю для кого то комфорт быть одним из их владельцев.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4542
З нами з: 06.04.16
Подякував: 959 раз.
Подякували: 1304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:25

  fenix81 написав:шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом
а цены на вторичку с июня +10% а то и больше

ничего не понимаю )


Защитный актив. В любой непонятной ситуации покупай бетон в Киеве!
striped
 
Повідомлень: 1200
З нами з: 10.12.08
Подякував: 1669 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:В мире первое место досталось Нью-Йорку с 6 097 высотками, далее следует Торонто с 2 393 высотными домами и Дубай с 1 574 небоскребами.

В мировом рейтинге украинская столица заняла восьмое место.

Ерунда какая-то
Может речь шла о количестве зданий на 10 000 чел?
Данные за 2012 год
Гонконг – 7 685 высотных зданий. 2. Нью-Йорк, США – 5 924 высотных здания. 3. Сан-Паулу, Бразилия – 5 667 высотных зданий. 4. Сингапур – 4 368

https://sky-scraper2009.livejournal.com/163721.html
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11276
З нами з: 10.06.11
Подякував: 195 раз.
Подякували: 1065 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:17

  Жека79 написав:Это новость нигде не подтверждена кроме антикора, а вы ее уже бегом сюда притянули и обсасываете

Тут же ж усі фінансові бариги, а у них принцип простий:
- купляй на чутках, продавай на фактах...

зі. З Будом/КМБ ситуація протилежна.
change_pm
 
Повідомлень: 2346
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:26

  BIGor написав:
  zРадио написав:С начала кризиса цены на бетон падают хоть и медленно (пока), но уверенно...

Зображення

А бомбер наоборот рисует хаи с 2016 года! https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Кому верить?

Бобер тормозить на курсі долара
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21785
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1588 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:07

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:В мире первое место досталось Нью-Йорку с 6 097 высотками, далее следует Торонто с 2 393 высотными домами и Дубай с 1 574 небоскребами.

В мировом рейтинге украинская столица заняла восьмое место.

Ерунда какая-то
Может речь шла о количестве зданий на 10 000 чел?
Данные за 2012 год
Гонконг – 7 685 высотных зданий. 2. Нью-Йорк, США – 5 924 высотных здания. 3. Сан-Паулу, Бразилия – 5 667 высотных зданий. 4. Сингапур – 4 368

https://sky-scraper2009.livejournal.com/163721.html

Конечно ерунда. Особенно когда в москве оказалось 550 высоток, а в конкурсе принимают участие дома от 35 метров. То есть от 12 ти этажей.
hume
 
Повідомлень: 6733
З нами з: 27.12.12
Подякував: 686 раз.
Подякували: 1109 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:09

  Richi написав:Люди в основном мигрируют внутри своего района. Уже обжились, всё знакомо, мозг выстроил нейронные связи – садик, школа, остановка … и менять место проживание – это выходить из зоны комфорта. Мы же все знаем, что есть множество мест лучше, но даже имея возможность уехать – не уезжаем.
ва.

Многовато аборигенов как для самого нового района киева)
hume
 
Повідомлень: 6733
З нами з: 27.12.12
Подякував: 686 раз.
Подякували: 1109 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:43

  Vadim V написав:Где то на россии :mrgreen:
Зображення

Отсталые люди! Не знают, что то же самое можно строить в 25 этажей :mrgreen:
Зображення
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1688
З нами з: 26.02.18
Подякував: 506 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:53

change_pmТак все таки правда или фейк? Неужели еще одна корпорация обанкротится. Похоже на передел строительного рынка.
andriiielets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5330533153325333>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Serg-ik і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1925, 1926, 1927
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19266 3197180
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 21:18
dir
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 228588
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 206477
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20681)
01.10.2020 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.