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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5330533153325333

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 188
зростуть більш як на 10%
5%
9
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:06

  Gastarbaiter написав:..
Отсталые люди! Не знают, что то же самое можно строить в 25 этажей :mrgreen:
..

у них страна большая, могут позволить по 1 квартире на 1м гектаре строить, еще и запас для полКитая останется.
у нас же страна состоит в основном из Киева и области, потому будем загонять ффсех на небоскребы
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:32

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  fenix81 написав:шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом
а цены на вторичку с июня +10% а то и больше

ничего не понимаю )

я вот тоже не понимаю как это может стоить столько: прицентралье с ремонтом, метро-в подъезде и всего по 1125 за метр. А было???
https://www.olx.ua/obyavlenie/vadima-ge ... 70c9a1a884

А-К-У-Е-Т-Ь!
вот это развели владельца на бабки в ремонт
походу увидел результат и понял что нужно срочно сливать :mrgreen:

там же, и ремонт гораздо лучше первого . И динамика видна: было 165 тыс и за 4 мес съехали на 130
https://ua.m2bomber.com/obj/619883012/v ... k-kvartiru
а ведь при покупке было не менее 2500 у.е за квадрат от строителя
130 стоили однухи в 2013
http://domik.ua/poleznoe/photoalbum/kie ... 43998.html
Serg-ik
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