Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter написав:.. Отсталые люди! Не знают, что то же самое можно строить в 25 этажей ..
у них страна большая, могут позволить по 1 квартире на 1м гектаре строить, еще и запас для полКитая останется. у нас же страна состоит в основном из Киева и области, потому будем загонять ффсех на небоскребы