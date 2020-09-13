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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5331533253335334>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 188
зростуть більш як на 10%
5%
9
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:06

  Gastarbaiter написав:..
Отсталые люди! Не знают, что то же самое можно строить в 25 этажей :mrgreen:
..

у них страна большая, могут позволить по 1 квартире на 1м гектаре строить, еще и запас для полКитая останется.
у нас же страна состоит в основном из Киева и области, потому будем загонять ффсех на небоскребы
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:32

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  fenix81 написав:шо с ценами? долар вверх и кризис полным ходом
а цены на вторичку с июня +10% а то и больше

ничего не понимаю )

я вот тоже не понимаю как это может стоить столько: прицентралье с ремонтом, метро-в подъезде и всего по 1125 за метр. А было???
https://www.olx.ua/obyavlenie/vadima-ge ... 70c9a1a884

А-К-У-Е-Т-Ь!
вот это развели владельца на бабки в ремонт
походу увидел результат и понял что нужно срочно сливать :mrgreen:

там же, и ремонт гораздо лучше первого . И динамика видна: было 165 тыс и за 4 мес съехали на 130
https://ua.m2bomber.com/obj/619883012/v ... k-kvartiru
а ведь при покупке было не менее 2500 у.е за квадрат от строителя
130 стоили однухи в 2013
http://domik.ua/poleznoe/photoalbum/kie ... 43998.html
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:36

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:В мире первое место досталось Нью-Йорку с 6 097 высотками, далее следует Торонто с 2 393 высотными домами и Дубай с 1 574 небоскребами.

В мировом рейтинге украинская столица заняла восьмое место.

Ерунда какая-то
Может речь шла о количестве зданий на 10 000 чел?
Данные за 2012 год
Гонконг – 7 685 высотных зданий. 2. Нью-Йорк, США – 5 924 высотных здания. 3. Сан-Паулу, Бразилия – 5 667 высотных зданий. 4. Сингапур – 4 368

https://sky-scraper2009.livejournal.com/163721.html

https://nv.ua/kyiv/reyting-gorodov-s-sa ... AIvXmYFWbQ

думаю разница в методике подсчёта
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:22

  andriiielets написав:change_pmТак все таки правда или фейк? Неужели еще одна корпорация обанкротится. Похоже на передел строительного рынка.

Ого, дякую за довіру! :D

В мене крістал болу немає, і інсайдом я не володію...
Імхо, можливо все :!:

Залежить від цього:
- хто вигодонабувач БУДу,
- які плани в них на місцеві і КРЖН виборчі перегони і які будуть результати,
- економічної ситуації в Україні, девал до 35 пожвавить попит, але не дуже, бо очікування поки негативні,
- чи в цих обставинах, вигодонабудовачі будуть рятувати компанію, чи дешевше буде її кинути і відкупити через пару років дешевше?

І важливе питання, яка буде ситуація на східному кордоні ...
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:33

  Yuri_T написав:реальность иногда иная. привлекаемые, но временно не используемые, деньги откладываются в иную юрисдикцию.
а потом вынимаются, по мере необходимости.


Наверно, так бывает, вы правы. Но тогда мы имеем дело с другой проблемой (а может быть и той же самой, только с другого ракурса) - финализация бюджета на начальной стадии проекта. Деньги собрали на раннем этапе, а в процессе строительства то ли стоимость работ подорожала, то ли их скоуп увеличился, то ли все вместе. Где взять недостачу - из плановой прибыли (уже лежащей в теплых офшорах), или следующего проекта? :D

Если термин "пирамида" слишком громкий и манипулятивный, то ближайшее, что приходит наум - это "перекрестное субсидирование" (тоже, к слову, весьма спорная с т.з. налогового законодательства практика)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:35

  Serg-ik написав:там же, и ремонт гораздо лучше первого . И динамика видна: было 165 тыс и за 4 мес съехали на 130
https://ua.m2bomber.com/obj/619883012/v ... k-kvartiru
а ведь при покупке было не менее 2500 у.е за квадрат от строителя
130 стоили однухи в 2013
http://domik.ua/poleznoe/photoalbum/kie ... 43998.html

Покупка квартиры в этом доме и ремонт в ней - это был эпик фейл.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:37

  zРадио написав:
  Yuri_T написав:реальность иногда иная. привлекаемые, но временно не используемые, деньги откладываются в иную юрисдикцию.
а потом вынимаются, по мере необходимости.


Наверно, так бывает, вы правы. Но тогда мы имеем дело с другой проблемой (а может быть и той же самой, только с другого ракурса) - финализация бюджета на начальной стадии проекта. Деньги собрали на раннем этапе, а в процессе строительства то ли стоимость работ подорожала, то ли их скоуп увеличился, то ли все вместе. Где взять недостачу - из плановой прибыли (уже лежащей в теплых офшорах), или следующего проекта? :D

Если термин "пирамида" слишком громкий и манипулятивный, то ближайшее, что приходит наум - это "перекрестное субсидирование" (тоже, к слову, весьма спорная с т.з. налогового законодательства практика)

Нормальные застройщики так не делают и потоки разделяют. КАН, Тарян, даже Геос, не говоря уже о застройщике Уно Сити.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:41

  airmax78 написав:Нормальные застройщики так не делают и потоки разделяют. КАН, Тарян, даже Геос, не говоря уже о застройщике Уно Сити.


Говоришь так, будто лично заглядывал в 1) баланс, 2) отчет о прибылях и убытках, и 3) форму движения денежных средств. Поделись этим добром хотя бы по одному из рекламируемых тобой застройщиков, а то они все такие прозрачные, что боятся его инвесторам показывать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:57

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Нормальные застройщики так не делают и потоки разделяют. КАН, Тарян, даже Геос, не говоря уже о застройщике Уно Сити.


Говоришь так, будто лично заглядывал в 1) баланс, 2) отчет о прибылях и убытках, и 3) форму движения денежных средств. Поделись этим добром хотя бы по одному из рекламируемых тобой застройщиков, а то они все такие прозрачные, что боятся его инвесторам показывать :mrgreen:

А то! Він же ж головний продажнік Уно Сіті, разом з Уніком... :lol:

зі. До речі, де Уну?
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:57

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Нормальные застройщики так не делают и потоки разделяют. КАН, Тарян, даже Геос, не говоря уже о застройщике Уно Сити.


Говоришь так, будто лично заглядывал в 1) баланс, 2) отчет о прибылях и убытках, и 3) форму движения денежных средств. Поделись этим добром хотя бы по одному из рекламируемых тобой застройщиков, а то они все такие прозрачные, что боятся его инвесторам показывать :mrgreen:

Они же не публичные компании. И все это, учитывая сложность расчетов по каждому из объектов и схемы оптимизации, в любом случае можно увидеть только из управленческой, а не из официальной отчетности.
airmax78
 
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