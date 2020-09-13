Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter написав:.. Отсталые люди! Не знают, что то же самое можно строить в 25 этажей ..
у них страна большая, могут позволить по 1 квартире на 1м гектаре строить, еще и запас для полКитая останется. у нас же страна состоит в основном из Киева и области, потому будем загонять ффсех на небоскребы
andriiielets написав:change_pmТак все таки правда или фейк? Неужели еще одна корпорация обанкротится. Похоже на передел строительного рынка.
Ого, дякую за довіру!
В мене крістал болу немає, і інсайдом я не володію... Імхо, можливо все
Залежить від цього: - хто вигодонабувач БУДу, - які плани в них на місцеві і КРЖН виборчі перегони і які будуть результати, - економічної ситуації в Україні, девал до 35 пожвавить попит, але не дуже, бо очікування поки негативні, - чи в цих обставинах, вигодонабудовачі будуть рятувати компанію, чи дешевше буде її кинути і відкупити через пару років дешевше?
І важливе питання, яка буде ситуація на східному кордоні ...
Yuri_T написав:реальность иногда иная. привлекаемые, но временно не используемые, деньги откладываются в иную юрисдикцию. а потом вынимаются, по мере необходимости.
Наверно, так бывает, вы правы. Но тогда мы имеем дело с другой проблемой (а может быть и той же самой, только с другого ракурса) - финализация бюджета на начальной стадии проекта. Деньги собрали на раннем этапе, а в процессе строительства то ли стоимость работ подорожала, то ли их скоуп увеличился, то ли все вместе. Где взять недостачу - из плановой прибыли (уже лежащей в теплых офшорах), или следующего проекта?
Если термин "пирамида" слишком громкий и манипулятивный, то ближайшее, что приходит наум - это "перекрестное субсидирование" (тоже, к слову, весьма спорная с т.з. налогового законодательства практика)
Yuri_T написав:реальность иногда иная. привлекаемые, но временно не используемые, деньги откладываются в иную юрисдикцию. а потом вынимаются, по мере необходимости.
Наверно, так бывает, вы правы. Но тогда мы имеем дело с другой проблемой (а может быть и той же самой, только с другого ракурса) - финализация бюджета на начальной стадии проекта. Деньги собрали на раннем этапе, а в процессе строительства то ли стоимость работ подорожала, то ли их скоуп увеличился, то ли все вместе. Где взять недостачу - из плановой прибыли (уже лежащей в теплых офшорах), или следующего проекта?
Если термин "пирамида" слишком громкий и манипулятивный, то ближайшее, что приходит наум - это "перекрестное субсидирование" (тоже, к слову, весьма спорная с т.з. налогового законодательства практика)
Нормальные застройщики так не делают и потоки разделяют. КАН, Тарян, даже Геос, не говоря уже о застройщике Уно Сити.
airmax78 написав:Нормальные застройщики так не делают и потоки разделяют. КАН, Тарян, даже Геос, не говоря уже о застройщике Уно Сити.
Говоришь так, будто лично заглядывал в 1) баланс, 2) отчет о прибылях и убытках, и 3) форму движения денежных средств. Поделись этим добром хотя бы по одному из рекламируемых тобой застройщиков, а то они все такие прозрачные, что боятся его инвесторам показывать
airmax78 написав:Нормальные застройщики так не делают и потоки разделяют. КАН, Тарян, даже Геос, не говоря уже о застройщике Уно Сити.
Говоришь так, будто лично заглядывал в 1) баланс, 2) отчет о прибылях и убытках, и 3) форму движения денежных средств. Поделись этим добром хотя бы по одному из рекламируемых тобой застройщиков, а то они все такие прозрачные, что боятся его инвесторам показывать
А то! Він же ж головний продажнік Уно Сіті, разом з Уніком...
airmax78 написав:Нормальные застройщики так не делают и потоки разделяют. КАН, Тарян, даже Геос, не говоря уже о застройщике Уно Сити.
Говоришь так, будто лично заглядывал в 1) баланс, 2) отчет о прибылях и убытках, и 3) форму движения денежных средств. Поделись этим добром хотя бы по одному из рекламируемых тобой застройщиков, а то они все такие прозрачные, что боятся его инвесторам показывать
Они же не публичные компании. И все это, учитывая сложность расчетов по каждому из объектов и схемы оптимизации, в любом случае можно увидеть только из управленческой, а не из официальной отчетности.