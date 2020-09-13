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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5331533253335334

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 188
зростуть більш як на 10%
5%
9
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:58

  change_pm написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Нормальные застройщики так не делают и потоки разделяют. КАН, Тарян, даже Геос, не говоря уже о застройщике Уно Сити.


Говоришь так, будто лично заглядывал в 1) баланс, 2) отчет о прибылях и убытках, и 3) форму движения денежных средств. Поделись этим добром хотя бы по одному из рекламируемых тобой застройщиков, а то они все такие прозрачные, что боятся его инвесторам показывать :mrgreen:

А то! Він же ж головний продажнік Уно Сіті, разом з Уніком... :lol:

зі. До речі, де Уну?

Пошел на повышение. Он очень здорово с Оранжем и Медовым справился - вышел на новый уровень.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:00

  airmax78 написав:Пошел на повышение. Он очень здорово с Оранжем и Медовым справился - вышел на новый уровень.

Зазнався і тепер не пише? У всякої монети завжди дві сторони ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:03

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Пошел на повышение. Он очень здорово с Оранжем и Медовым справился - вышел на новый уровень.

Зазнався і тепер не пише? У всякої монети завжди дві сторони ...

На его месте я бы тоже тут больше время не тратил. Уну сейчас занимается очень большими делами.
airmax78
 
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  #<1 ... 5331533253335334
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