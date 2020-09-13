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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:58
change_pm написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Нормальные застройщики так не делают и потоки разделяют. КАН, Тарян, даже Геос, не говоря уже о застройщике Уно Сити
.
Говоришь так, будто лично заглядывал в 1) баланс
, 2) отчет о прибылях и убытках, и 3) форму движения денежных средств. Поделись этим добром хотя бы по одному из рекламируемых тобой застройщиков, а то они все такие прозрачные, что боятся его инвесторам показывать
А то! Він же ж головний продажнік Уно Сіті, разом з Уніком...
зі. До речі, де Уну?
Пошел на повышение. Он очень здорово с Оранжем и Медовым справился - вышел на новый уровень.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:00
airmax78 написав:Пошел на повышение.
Он очень здорово с Оранжем и Медовым справился - вышел на новый уровень.
Зазнався і тепер не пише? У всякої монети завжди дві сторони ...
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:03
change_pm написав: airmax78 написав:Пошел на повышение.
Он очень здорово с Оранжем и Медовым справился - вышел на новый уровень.
Зазнався і тепер не пише? У всякої монети завжди дві сторони ...
На его месте я бы тоже тут больше время не тратил. Уну сейчас занимается очень большими делами.
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