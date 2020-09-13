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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:58
change_pm написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Нормальные застройщики так не делают и потоки разделяют. КАН, Тарян, даже Геос, не говоря уже о застройщике Уно Сити
.
Говоришь так, будто лично заглядывал в 1) баланс
, 2) отчет о прибылях и убытках, и 3) форму движения денежных средств. Поделись этим добром хотя бы по одному из рекламируемых тобой застройщиков, а то они все такие прозрачные, что боятся его инвесторам показывать
А то! Він же ж головний продажнік Уно Сіті, разом з Уніком...
зі. До речі, де Уну?
Пошел на повышение. Он очень здорово с Оранжем и Медовым справился - вышел на новый уровень.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:00
airmax78 написав:Пошел на повышение.
Он очень здорово с Оранжем и Медовым справился - вышел на новый уровень.
Зазнався і тепер не пише? У всякої монети завжди дві сторони ...
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:03
change_pm написав: airmax78 написав:Пошел на повышение.
Он очень здорово с Оранжем и Медовым справился - вышел на новый уровень.
Зазнався і тепер не пише? У всякої монети завжди дві сторони ...
На его месте я бы тоже тут больше время не тратил. Уну сейчас занимается очень большими делами.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:10
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Нормальные застройщики так не делают и потоки разделяют. КАН, Тарян, даже Геос, не говоря уже о застройщике Уно Сити.
Говоришь так, будто лично заглядывал в 1) баланс, 2) отчет о прибылях и убытках, и 3) форму движения денежных средств. Поделись этим добром хотя бы по одному из рекламируемых тобой застройщиков, а то они все такие прозрачные, что боятся его инвесторам показывать
Они же не публичные компании. И все это, учитывая сложность расчетов по каждому из объектов и схемы оптимизации, в любом случае можно увидеть только из управленческой, а не из официальной отчетности.
По каждому проекту в отдельности тоже не особо ценно с учетом описанных выше рисков. А насчет непубличности - просто смешно! Живут на деньги инвесторов, не публикуя базовый набор финансовой информации?
Повезло барыгам и с "качеством" регуляторики, и с "качеством" пересичных остолопов, доверяющих неизвестно кому неизвестно на что свои деньги... Но надолго ли?
Создали бы цивилизованный рынок - сами бы выиграли, работая на капитализацию, а не отходные пути в виде финансовых ям...
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:15
если не ошибаюсь в конце 2005го продавали ПА750 за м2
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:23
zРадио написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Говоришь так, будто лично заглядывал в 1) баланс, 2) отчет о прибылях и убытках, и 3) форму движения денежных средств. Поделись этим добром хотя бы по одному из рекламируемых тобой застройщиков, а то они все такие прозрачные, что боятся его инвесторам показывать
Они же не публичные компании. И все это, учитывая сложность расчетов по каждому из объектов и схемы оптимизации, в любом случае можно увидеть только из управленческой, а не из официальной отчетности.
По каждому проекту в отдельности тоже не особо ценно с учетом описанных выше рисков. А насчет непубличности - просто смешно! Живут на деньги инвесторов, не публикуя базовый набор финансовой информации?
Повезло барыгам и с "качеством" регуляторики, и с "качеством" пересичных остолопов, доверяющих неизвестно кому неизвестно на что свои деньги... Но надолго ли?
Создали бы цивилизованный рынок - сами бы выиграли, работая на капитализацию, а не отходные пути в виде финансовых ям...
Да, выиграли бы. Но это же проклятие нашей экономики не только в девелопменте, а вообще. Последствия ваучерно-шаровой приватизации. Зачем тебе соинвесторы если есть возможность вымутить актив забесплатно. Наоборот, в такой схеме какие-то соинвесторы - это твои потенциальные враги. Зачем привлекать деньги инвесторов и делиться с ними прибылью после налогообложения, если прибыль можно выводить через схематоз и не платить ничего и никому. Поэтому и нет у нас фондового рынка ни хрена. Совсем другой менталитет в мозгах у собственников.
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airmax78
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:36
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Нормальные застройщики так не делают и потоки разделяют. КАН, Тарян, даже Геос, не говоря уже о застройщике Уно Сити.
Говоришь так, будто лично заглядывал в 1) баланс, 2) отчет о прибылях и убытках, и 3) форму движения денежных средств. Поделись этим добром хотя бы по одному из рекламируемых тобой застройщиков, а то они все такие прозрачные, что боятся его инвесторам показывать
Они же не публичные компании. И все это, учитывая сложность расчетов по каждому из объектов и схемы оптимизации, в любом случае можно увидеть только из управленческой, а не из официальной отчетности.
И чем тогда глобально всякие Интергалбуды и БУДы отличаются от ФОП застройщиков жулян в поле?
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BIGor
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:37
Прохожий написав:
если не ошибаюсь в конце 2005го продавали ПА750 за м2
маловероятно
Башни на Минской по словам друга стоили по 850-900 осенью 2004 и в 2 раза дороже-осенью 2005.
На Гетьмана дом построили в 2010, судя по инфо с Домика...так что....
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Serg-ik
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:37
Если на деньги инвесторов квартиры на 11-ом этаже строится фундамент, а их квартира будет строится на деньги инвесторов 19-ого этажа это пирамида? Нет.
Когда строится комплекс из нескольких домов свои деньги и деньги с первых домов идут на участок, разрешения, проект, сети, а сами дома первой очереди будут строится за счет инвесторов второй. Это пирамида? Нет, если застройщик не вытащил вперед больше, чем должен заработать, как в случае Укрбуда.
Схема неустойчива и если толкнуть ее в середине пути, как Кличко Аркаду, то она упадет. К сожалению другой нет. Банк за деньги вкладчиков не будет кредитовать застройщиков потому что у нас нет честных прозрачных застройщиков и права застройщика не защищены перед властью и рейдерами. Смотрим снова на Аркаду.
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Vlad442
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