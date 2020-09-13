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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5331533253335334

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 188
зростуть більш як на 10%
5%
9
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:58

  change_pm написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Нормальные застройщики так не делают и потоки разделяют. КАН, Тарян, даже Геос, не говоря уже о застройщике Уно Сити.


Говоришь так, будто лично заглядывал в 1) баланс, 2) отчет о прибылях и убытках, и 3) форму движения денежных средств. Поделись этим добром хотя бы по одному из рекламируемых тобой застройщиков, а то они все такие прозрачные, что боятся его инвесторам показывать :mrgreen:

А то! Він же ж головний продажнік Уно Сіті, разом з Уніком... :lol:

зі. До речі, де Уну?

Пошел на повышение. Он очень здорово с Оранжем и Медовым справился - вышел на новый уровень.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:00

  airmax78 написав:Пошел на повышение. Он очень здорово с Оранжем и Медовым справился - вышел на новый уровень.

Зазнався і тепер не пише? У всякої монети завжди дві сторони ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:03

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Пошел на повышение. Он очень здорово с Оранжем и Медовым справился - вышел на новый уровень.

Зазнався і тепер не пише? У всякої монети завжди дві сторони ...

На его месте я бы тоже тут больше время не тратил. Уну сейчас занимается очень большими делами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:10

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Нормальные застройщики так не делают и потоки разделяют. КАН, Тарян, даже Геос, не говоря уже о застройщике Уно Сити.


Говоришь так, будто лично заглядывал в 1) баланс, 2) отчет о прибылях и убытках, и 3) форму движения денежных средств. Поделись этим добром хотя бы по одному из рекламируемых тобой застройщиков, а то они все такие прозрачные, что боятся его инвесторам показывать :mrgreen:

Они же не публичные компании. И все это, учитывая сложность расчетов по каждому из объектов и схемы оптимизации, в любом случае можно увидеть только из управленческой, а не из официальной отчетности.


По каждому проекту в отдельности тоже не особо ценно с учетом описанных выше рисков. А насчет непубличности - просто смешно! Живут на деньги инвесторов, не публикуя базовый набор финансовой информации?

Повезло барыгам и с "качеством" регуляторики, и с "качеством" пересичных остолопов, доверяющих неизвестно кому неизвестно на что свои деньги... Но надолго ли?

Создали бы цивилизованный рынок - сами бы выиграли, работая на капитализацию, а не отходные пути в виде финансовых ям...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:15

  Serg-ik написав:там же, и ремонт гораздо лучше первого . И динамика видна: было 165 тыс и за 4 мес съехали на 130
https://ua.m2bomber.com/obj/619883012/v ... k-kvartiru
а ведь при покупке было не менее 2500 у.е за квадрат от строителя
130 стоили однухи в 2013
http://domik.ua/poleznoe/photoalbum/kie ... 43998.html

если не ошибаюсь в конце 2005го продавали ПА750 за м2
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:23

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Говоришь так, будто лично заглядывал в 1) баланс, 2) отчет о прибылях и убытках, и 3) форму движения денежных средств. Поделись этим добром хотя бы по одному из рекламируемых тобой застройщиков, а то они все такие прозрачные, что боятся его инвесторам показывать :mrgreen:

Они же не публичные компании. И все это, учитывая сложность расчетов по каждому из объектов и схемы оптимизации, в любом случае можно увидеть только из управленческой, а не из официальной отчетности.


По каждому проекту в отдельности тоже не особо ценно с учетом описанных выше рисков. А насчет непубличности - просто смешно! Живут на деньги инвесторов, не публикуя базовый набор финансовой информации?

Повезло барыгам и с "качеством" регуляторики, и с "качеством" пересичных остолопов, доверяющих неизвестно кому неизвестно на что свои деньги... Но надолго ли?

Создали бы цивилизованный рынок - сами бы выиграли, работая на капитализацию, а не отходные пути в виде финансовых ям...

Да, выиграли бы. Но это же проклятие нашей экономики не только в девелопменте, а вообще. Последствия ваучерно-шаровой приватизации. Зачем тебе соинвесторы если есть возможность вымутить актив забесплатно. Наоборот, в такой схеме какие-то соинвесторы - это твои потенциальные враги. Зачем привлекать деньги инвесторов и делиться с ними прибылью после налогообложения, если прибыль можно выводить через схематоз и не платить ничего и никому. Поэтому и нет у нас фондового рынка ни хрена. Совсем другой менталитет в мозгах у собственников.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:36

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Нормальные застройщики так не делают и потоки разделяют. КАН, Тарян, даже Геос, не говоря уже о застройщике Уно Сити.


Говоришь так, будто лично заглядывал в 1) баланс, 2) отчет о прибылях и убытках, и 3) форму движения денежных средств. Поделись этим добром хотя бы по одному из рекламируемых тобой застройщиков, а то они все такие прозрачные, что боятся его инвесторам показывать :mrgreen:

Они же не публичные компании. И все это, учитывая сложность расчетов по каждому из объектов и схемы оптимизации, в любом случае можно увидеть только из управленческой, а не из официальной отчетности.

И чем тогда глобально всякие Интергалбуды и БУДы отличаются от ФОП застройщиков жулян в поле?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:если не ошибаюсь в конце 2005го продавали ПА750 за м2

маловероятно
Башни на Минской по словам друга стоили по 850-900 осенью 2004 и в 2 раза дороже-осенью 2005.
На Гетьмана дом построили в 2010, судя по инфо с Домика...так что....
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:37

Если на деньги инвесторов квартиры на 11-ом этаже строится фундамент, а их квартира будет строится на деньги инвесторов 19-ого этажа это пирамида? Нет.
Когда строится комплекс из нескольких домов свои деньги и деньги с первых домов идут на участок, разрешения, проект, сети, а сами дома первой очереди будут строится за счет инвесторов второй. Это пирамида? Нет, если застройщик не вытащил вперед больше, чем должен заработать, как в случае Укрбуда.
Схема неустойчива и если толкнуть ее в середине пути, как Кличко Аркаду, то она упадет. К сожалению другой нет. Банк за деньги вкладчиков не будет кредитовать застройщиков потому что у нас нет честных прозрачных застройщиков и права застройщика не защищены перед властью и рейдерами. Смотрим снова на Аркаду.
Vlad442
 
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