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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5332533353345335

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 188
зростуть більш як на 10%
5%
9
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:46

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:И чем тогда глобально всякие Интергалбуды и БУДы отличаются от ФОП застройщиков жулян в поле?

ФОП в поле продает оформленное право собственности, а застройщики, которые работают не через ФФБ, акции непонятных оффшорных компаний, как БУД в свое время на мой вопрос с кем у меня будет договор.

скорее всего ФОП в поле продает 1/ххх часть дома через кооператив)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:47

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:если не ошибаюсь в конце 2005го продавали ПА750 за м2

маловероятно
Башни на Минской по словам друга стоили по 850-900 осенью 2004 и в 2 раза дороже-осенью 2005.
На Гетьмана дом построили в 2010, судя по инфо с Домика...так что....

цену помню точно ибо смотрел там
может конец 2004го но не ранее точно
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:52

  Vlad442 написав:Если на деньги инвесторов квартиры на 11-ом этаже строится фундамент, а их квартира будет строится на деньги инвесторов 19-ого этажа это пирамида? Нет.
Когда строится комплекс из нескольких домов свои деньги и деньги с первых домов идут на участок, разрешения, проект, сети, а сами дома первой очереди будут строится за счет инвесторов второй. Это пирамида? Нет, если застройщик не вытащил вперед больше, чем должен заработать, как в случае Укрбуда.
Схема неустойчива и если толкнуть ее в середине пути, как Кличко Аркаду, то она упадет. К сожалению другой нет. Банк за деньги вкладчиков не будет кредитовать застройщиков потому что у нас нет честных прозрачных застройщиков и права застройщика не защищены перед властью и рейдерами. Смотрим снова на Аркаду.


А вас, судя по всему, даже пойманный лось ничему не научил :oops: Кличко, конечно, помог Аркаде кануть в лету, но вас побрила именно пирамида - строительство Эврики и Патриотики остановилось в аккурат с заморозкой продаж Патриотики на Озерах!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:54

Прохожий
Неужели с приходом Ющенко цены прям за год прыгнули вдвое и ещё за год опять чуть ли не вдвое? У нас конечно было такое, но в интервале с 2000го по 2007й и с состояния "ещё екатерининки не снесли и еврейский квартал не расселили" до готового(почти) с доками и в самом центре, а не как тут на отшибе прицентралья.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:57

  airmax78 написав:Да, выиграли бы. Но это же проклятие нашей экономики не только в девелопменте, а вообще. Последствия ваучерно-шаровой приватизации. Зачем тебе соинвесторы если есть возможность вымутить актив забесплатно. Наоборот, в такой схеме какие-то соинвесторы - это твои потенциальные враги. Зачем привлекать деньги инвесторов и делиться с ними прибылью после налогообложения, если прибыль можно выводить через схематоз и не платить ничего и никому. Поэтому и нет у нас фондового рынка ни хрена. Совсем другой менталитет в мозгах у собственников.


Ну хорошо хоть сам признаешь. Только действиями не подкрепляешь, продолжая загонять нарид в эти бинарные опционы
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:А вас, судя по всему, даже пойманный лось ничему не научил Кличко, конечно, помог Аркаде кануть в лету, но вас побрила именно пирамида - строительство Эврики и Патриотики остановилось в аккурат с заморозкой продаж Патриотики на Озерах!

Сколько город был должен только признанных судом долгов? Силой и титушками остановленное строительство, разрушенный мост, палки в колеса где только можно. Строительство остановилось когда стало ясно, что конфликт перерос в горячую фазу и инвесторов взяли в заложнике в борьбе с городом, которую проиграли. Это была часть войны.
У Аркады тоже рыльце в пушку - переброс денег между фондами и т. п., но положил ее именно Кличко с приближенными, воспользовавшись слабой защищенностью застройщика, неработающими судами и, в частности, порочной системой финансирования, добавляющей уязвимости в позицию застройщика.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:11

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:
Говоришь так, будто лично заглядывал в 1) баланс, 2) отчет о прибылях и убытках, и 3) форму движения денежных средств. Поделись этим добром хотя бы по одному из рекламируемых тобой застройщиков, а то они все такие прозрачные, что боятся его инвесторам показывать :mrgreen:

Они же не публичные компании. И все это, учитывая сложность расчетов по каждому из объектов и схемы оптимизации, в любом случае можно увидеть только из управленческой, а не из официальной отчетности.

И чем тогда глобально всякие Интергалбуды и БУДы отличаются от ФОП застройщиков жулян в поле?

Дійсно, чим?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:17

  flyman написав:
  BIGor написав:И чем тогда глобально всякие Интергалбуды и БУДы отличаются от ФОП застройщиков жулян в поле?

Дійсно, чим?

а якщо немае ризныци, то навищо платыты бильше?
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:31

  Vlad442 написав:Сколько город был должен только признанных судом долгов? Силой и титушками остановленное строительство, разрушенный мост, палки в колеса где только можно. Строительство остановилось когда стало ясно, что конфликт перерос в горячую фазу и инвесторов взяли в заложнике в борьбе с городом, которую проиграли. Это была часть войны.
У Аркады тоже рыльце в пушку - переброс денег между фондами и т. п., но положил ее именно Кличко с приближенными, воспользовавшись слабой защищенностью застройщика, неработающими судами и, в частности, порочной системой финансирования, добавляющей уязвимости в позицию застройщика.


Действия Кличко ускорили неизбежное, а Паливоду можно оправдать только в том, что занимался он теми же схемами, что и все остальные, а по рукам ударили (пока) только его. Причем ударили не потому, что захотели порядок навести, а в интересах других жуликов, к которым власть проявила бОльшую лояльность.

А теперь вернитесь с небес на землю, и примерьте шкуру инвесторов, а не паливод и микитасей - что гарантирует сохранность их инвестиций? Воля кого-нибудь дурака при полномочиях?.. Ну-ну. Вперед за новыми бинарными опционами, что тут еще сказать :mrgreen: Вы лично сколько собираетесь потратитесь? :lol:
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