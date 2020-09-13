Vlad442 написав:

Если на деньги инвесторов квартиры на 11-ом этаже строится фундамент, а их квартира будет строится на деньги инвесторов 19-ого этажа это пирамида? Нет.Когда строится комплекс из нескольких домов свои деньги и деньги с первых домов идут на участок, разрешения, проект, сети, а сами дома первой очереди будут строится за счет инвесторов второй. Это пирамида? Нет, если застройщик не вытащил вперед больше, чем должен заработать, как в случае Укрбуда.Схема неустойчива и если толкнуть ее в середине пути, как Кличко Аркаду, то она упадет. К сожалению другой нет. Банк за деньги вкладчиков не будет кредитовать застройщиков потому что у нас нет честных прозрачных застройщиков и права застройщика не защищены перед властью и рейдерами. Смотрим снова на Аркаду.