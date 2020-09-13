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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5333533453355336

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 188
зростуть більш як на 10%
5%
9
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:41

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:
  BIGor написав:И чем тогда глобально всякие Интергалбуды и БУДы отличаются от ФОП застройщиков жулян в поле?

ФОП в поле продает оформленное право собственности, а застройщики, которые работают не через ФФБ, акции непонятных оффшорных компаний, как БУД в свое время на мой вопрос с кем у меня будет договор.

скорее всего ФОП в поле продает 1/ххх часть дома через кооператив)

Як де. Буває 1/ххх буває свідоцтво власності на відокремлену кавалірку.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:43

  sequence написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:И чем тогда глобально всякие Интергалбуды и БУДы отличаются от ФОП застройщиков жулян в поле?

Дійсно, чим?

а якщо немае ризныци, то навищо платыты бильше?

Різниця є, не тільки в ціні.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:10

А вот и заявление пресс-службы СБУ. Жека79, ваш выход! Возразите, что имя застройщика не названо? Ок, продолжайте купания в теплой ванне... Только что это меняет даже если не bud - все равно третий "схемщик" из числа крупнейших застройщиков меньше, чем за год...

Служба безпеки України викрила групу менеджерів однієї зі столичних будівельних компаній та кількох підконтрольних інвестиційних фондів, які налагодили протиправний фінансовий механізм відмивання коштів і виведення їх в «офшори».
Під час досудового слідства оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об’єктів нерухомості. З інвесторами вони «працювали» на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир. Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій.
Зловмисники також штучно завищували вартість акцій цих фондів та у подальшому викуповували їх у афілійованого нерезидента. «Відмиті» кошти вони виводили за кордон через можливості підконтрольної банківської установи. Орієнтовна сума завданої шкоди інтересам держави через оборудку з податками за 2017-2020 роки становить понад 500 мільйонів гривень.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України правоохоронці провели 10 обшуків за адресами розташування офісних приміщень, житлового будинку та квартир, які використовували учасники протиправної схеми. Під час слідчих дій вилучено документацію, комп’ютерну техніку, чорнові та робочі записи щодо проведених оборудок, не обліковані готівкові кошти.
Тривають слідчі дії.

https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-pidozriui ... niv-hryven
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:26

  zРадио написав:
Повезло барыгам и с "качеством" регуляторики, и с "качеством" пересичных остолопов, доверяющих неизвестно кому неизвестно на что свои деньги... Но надолго ли?

Создали бы цивилизованный рынок

Цивилизованный рынок нах никому из них не нужен, в мутной воде рыба куда больше. Причем на украинском рынке первичного жилья можно даже не нанимать юристов для изучения документов, ведь как показывает практика вас могут кинуть не смотря на то какие именно доки вы подписали: форвардные контракты, облигации, или участие в ффс, концов все равно не найти. Это просто рулетка, в которой может повезти, а может и нет.

Войцеховский живёт себе спокойно, у прокуратуры вопросов к нему оказывается нет. Это ещё раз доказывает, что если ты кинешь пару сотен инвесторов, то ничего особо не случится. Ждём когда с мыкытася снимут обвинения и он промчится на Ламборджини мимо своих жилых комплексов со словами благодарности

ПС
Постоянно уговариваю знакомых покупать квартиру для себя только в готовом доме с доками. Тк инвестиция в котлован это рулетка. Одно дело остаться без инвестиционной каклетки размером с однушку, и совсем другое без жилья для своей семьи.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:46

zРадио

я не могу понять, а что вы хотите от меня услышать? ну посмотрим чем это все закончится.
Имхо, но когда не называют имен, то либо есть вариант спустить все на тормозах, либо вариант договориться.
опять же, имхо, 500 млн грн-для буда -это вообще ни о чем. это всего лишь 17 млн уе, или одна несчастная свечка в джунглях заречного или славутича, или пол свечки в джунглях фк2.
Ну, в любом случае, посмотрим что из этого выйдет.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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