Додано: Чет 01 жов, 2020 18:46

zРадио



я не могу понять, а что вы хотите от меня услышать? ну посмотрим чем это все закончится.

Имхо, но когда не называют имен, то либо есть вариант спустить все на тормозах, либо вариант договориться.

опять же, имхо, 500 млн грн-для буда -это вообще ни о чем. это всего лишь 17 млн уе, или одна несчастная свечка в джунглях заречного или славутича, или пол свечки в джунглях фк2.

Ну, в любом случае, посмотрим что из этого выйдет.

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------