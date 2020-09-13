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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 жов, 2020 00:35
Жека79 написав:
опять же, имхо, 500 млн грн-для буда -это вообще ни о чем
500 миллионов это только неуплаченные налоги, которые сами по себе тянут за собой сроки "менеджерам". Кроме этого там будет целый букет, от фиктивных сделок, до мошенничества.
zРадио написав:
Орієнтовна сума завданої шкоди інтересам держави через оборудку з податками
за 2017-2020 роки становить понад 500 мільйонів гривень.
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Vlad442
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