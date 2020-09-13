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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5334533553365337

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 00:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:опять же, имхо, 500 млн грн-для буда -это вообще ни о чем

500 миллионов это только неуплаченные налоги, которые сами по себе тянут за собой сроки "менеджерам". Кроме этого там будет целый букет, от фиктивных сделок, до мошенничества.
  zРадио написав:Орієнтовна сума завданої шкоди інтересам держави через оборудку з податками за 2017-2020 роки становить понад 500 мільйонів гривень.
Vlad442
 
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  #<1 ... 5334533553365337
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