500 миллионов это только неуплаченные налоги, которые сами по себе тянут за собой сроки "менеджерам". Кроме этого там будет целый букет, от фиктивных сделок, до мошенничества.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 00:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
500 миллионов это только неуплаченные налоги, которые сами по себе тянут за собой сроки "менеджерам". Кроме этого там будет целый букет, от фиктивных сделок, до мошенничества.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 05:08
В любой нормальной стране мира за это-бы вздрючили по самое не могу и разорвали на британский флаг.
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