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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 жов, 2020 00:35
Жека79 написав:
опять же, имхо, 500 млн грн-для буда -это вообще ни о чем
500 миллионов это только неуплаченные налоги, которые сами по себе тянут за собой сроки "менеджерам". Кроме этого там будет целый букет, от фиктивных сделок, до мошенничества.
zРадио написав:
Орієнтовна сума завданої шкоди інтересам держави через оборудку з податками
за 2017-2020 роки становить понад 500 мільйонів гривень.
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Vlad442
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 05:08
Serg-ik написав: Долярчик написав:
https://minfin.com.ua/ua/2020/09/30/53235132/
просматривая объявления на сайте перешел на кредитный калькулятор одного из банков, что в статье упомянут. Одно из условий кредитования- не прописывать несовершеннолетних детей. Вот это настоящий шах и мат
В любой нормальной стране мира за это-бы вздрючили по самое не могу и разорвали на британский флаг.
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rjkz
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:20
rjkz написав:
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В любой нормальной стране мира за это-бы вздрючили по самое не могу и разорвали на британский флаг.
дык у нас тоже никто не пытается судиться именно по этой причине, бо порвут вполне на украинский флаг
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