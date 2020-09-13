Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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просматривая объявления на сайте перешел на кредитный калькулятор одного из банков, что в статье упомянут. Одно из условий кредитования- не прописывать несовершеннолетних детей. Вот это настоящий шах и мат
В любой нормальной стране мира за это-бы вздрючили по самое не могу и разорвали на британский флаг.
Три собаки маловато Надо детей как у цыган подстрогать и дивизию хомячков с тремя кобрами ещё завести А потом сразу стройку с видом на Лавру начать рядом с предводителем 5:10 и шоб у каждого хомячка по отдельной комнате с сортиром!