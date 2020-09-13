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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5335533653375338>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 00:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:опять же, имхо, 500 млн грн-для буда -это вообще ни о чем

500 миллионов это только неуплаченные налоги, которые сами по себе тянут за собой сроки "менеджерам". Кроме этого там будет целый букет, от фиктивных сделок, до мошенничества.
  zРадио написав:Орієнтовна сума завданої шкоди інтересам держави через оборудку з податками за 2017-2020 роки становить понад 500 мільйонів гривень.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 05:08

  Serg-ik написав:
  Долярчик написав:https://minfin.com.ua/ua/2020/09/30/53235132/

просматривая объявления на сайте перешел на кредитный калькулятор одного из банков, что в статье упомянут. Одно из условий кредитования- не прописывать несовершеннолетних детей. Вот это настоящий шах и мат


В любой нормальной стране мира за это-бы вздрючили по самое не могу и разорвали на британский флаг.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:20

  rjkz написав:..
В любой нормальной стране мира за это-бы вздрючили по самое не могу и разорвали на британский флаг.

дык у нас тоже никто не пытается судиться именно по этой причине, бо порвут вполне на украинский флаг :lol: :lol:
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:29

Наиболее пессимистично настроенными в Украине оказались представители секторов строительства и торговли, а оптимистами – сферы услуг и промышленности.

https://banker.ua/nastroeniya-biznesa/? ... n_get_more
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересное интервью у собственника Ковальской https://www.epravda.com.ua/publications ... /2/665812/

– Чи купили б ви собі квартиру у ЖК, побудованому "Ковальською"?

– Я принципово не повернуся у багатоквартирний житловий будинок. Мені потрібен простір, територія. У мене троє дітей, три собаки і я просто не влізу в квартиру зі своїм способом життя.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Три собаки маловато
Надо детей как у цыган подстрогать и дивизию хомячков с тремя кобрами ещё завести
А потом сразу стройку с видом на Лавру начать рядом с предводителем 5:10 и шоб у каждого хомячка по отдельной комнате с сортиром!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:23

КГС понемногоу выставляет запасы на продажу?
https://100realty.ua/uk/object/421112370

https://www.country.ua/ua/buy/new-build ... nal_rank_2

https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomensk ... nal_rank_3

https://est2016.est.ua/17676922/

https://kmb.ua/ru/objects/21-zhk-vul-za ... omostitska

или осенний сброс аэродромов?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:А вот и заявление пресс-службы СБУ. Жека79, ваш выход! Возразите, что имя застройщика не названо? Ок, продолжайте купания в теплой ванне... Только что это меняет даже если не bud - все равно третий "схемщик" из числа крупнейших застройщиков меньше, чем за год...

Чё-то мне кажется, что 2020-2021 станет годом "очищения" от говно-застройщиков, как 2014-2015 стал "очищением" от говно-банков. Вопрос только, кто останется? 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:40

  BIGor написав:Интересное интервью у собственника Ковальской https://www.epravda.com.ua/publications ... /2/665812/

Оттуда
будівництво із панелей дешевше приблизно на 20%. Тому для сегменту економ і економ+ це може бути дуже вдале рішення.

смотрим на ценник в Навигаторе, и прикидываем возможные цены в монолите
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:41

  Рыба-сом написав:
  zРадио написав:А вот и заявление пресс-службы СБУ. Жека79, ваш выход! Возразите, что имя застройщика не названо? Ок, продолжайте купания в теплой ванне... Только что это меняет даже если не bud - все равно третий "схемщик" из числа крупнейших застройщиков меньше, чем за год...

Чё-то мне кажется, что 2020-2021 станет годом "очищения" от говно-застройщиков, как 2014-2015 стал "очищением" от говно-банков. Вопрос только, кто останется? 8)

Обрий? :oops:
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