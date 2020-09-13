RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5335533653375338

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:21

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  zРадио написав:А вот и заявление пресс-службы СБУ. Жека79, ваш выход! Возразите, что имя застройщика не названо? Ок, продолжайте купания в теплой ванне... Только что это меняет даже если не bud - все равно третий "схемщик" из числа крупнейших застройщиков меньше, чем за год...

Чё-то мне кажется, что 2020-2021 станет годом "очищения" от говно-застройщиков, как 2014-2015 стал "очищением" от говно-банков. Вопрос только, кто останется? 8)

Обрий? :oops:

ІІІІІІІІІІІІ ЦЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ПРАВІЛЬНА ВІДПОВІДЬ :!: :!: :!:

Приз можна забрати у Уні, в АП з 10 ранку завтра ...
change_pm
 
Повідомлень: 2367
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5335533653375338
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 7 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1928, 1929, 1930
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19290 3200380
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 14:27
dir
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 228618
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 206514
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.