А иначе любитель модных МОПов пополнит армию безработных?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:01
Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:43
Найду какого-нибудь другого девелопера.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|