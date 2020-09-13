А иначе любитель модных МОПов пополнит армию безработных?
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:01
Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:43
Найду какого-нибудь другого девелопера.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:13
Ковальская!
Ей нужно только чуть продержаться под ударами по "Русановской Гавани" агонизирующего ДАБИ
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:25
Смотрите, КГС изначально был трестом, потом ОАО (или ЗАО,если мне память не изменяет), потом холдингом. Это по памяти, если где-то ошибся - пусть меня поправят.
Во времена СССР и в постсоветские времена он реально занимался стройками, то есть производством и выгодополучателем. Потом его подразделения стали самостоятельными субъектами в составе холдинга, потом там появились новые юрлица, но сам КГС уже фактически ни стройками не занимается ни влияния на своих членов особого не имеет.
Для меня все выглядит так:
-реально работающее предприятие, с тысячами работников, производственной базой и тп.
-вывеска, за которой все подразделения кгс работают, но сами по себе.
-ширма, за которой совсем другое содержание и другая репутация.
Так ЧТО сейчас из себя представляет КГС? Самый надежный застройщик или его надежность равна надежности фирмочек внутри него?
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:38
Ну что теперь уже буд официально на сайте заявил что на них наехали.
Посмотрим как разрулят.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:07
в разделе "контакты" только телефон и почтовый ящик. И еще адрес есть в разделе магазин. Вот такая солидная компания. На сайте Минюста латиница для поиска не принимается...что это за компания? Какой код ЕГРПОУ?
Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:13
Слишком высокопарно и официозно. Для инвесторов нужно было отдельное сообщение давать, учитывая, что многие из них "университетов не кончали", и даже значение некоторых использованных слов не поймут
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