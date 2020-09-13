Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:25

change_pm написав: andriiielets написав: change_pmТак все таки правда или фейк? Неужели еще одна корпорация обанкротится. Похоже на передел строительного рынка. Так все таки правда или фейк? Неужели еще одна корпорация обанкротится. Похоже на передел строительного рынка.

Ого, дякую за довіру!



В мене крістал болу немає, і інсайдом я не володію...

Імхо, можливо все



Залежить від цього:

- хто вигодонабувач БУДу,

- які плани в них на місцеві і КРЖН виборчі перегони і які будуть результати,

- економічної ситуації в Україні, девал до 35 пожвавить попит, але не дуже, бо очікування поки негативні,

- чи в цих обставинах, вигодонабудовачі будуть рятувати компанію, чи дешевше буде її кинути і відкупити через пару років дешевше?



І важливе питання, яка буде ситуація на східному кордоні ... Ого, дякую за довіру!В мене крістал болу немає, і інсайдом я не володію...Імхо, можливо всеЗалежить від цього:- хто вигодонабувач БУДу,- які плани в них на місцеві і КРЖН виборчі перегони і які будуть результати,- економічної ситуації в Україні, девал до 35 пожвавить попит, але не дуже, бо очікування поки негативні,- чи в цих обставинах, вигодонабудовачі будуть рятувати компанію, чи дешевше буде її кинути і відкупити через пару років дешевше?І важливе питання, яка буде ситуація на східному кордоні ...

Смотрите, КГС изначально был трестом, потом ОАО (или ЗАО,если мне память не изменяет), потом холдингом. Это по памяти, если где-то ошибся - пусть меня поправят.Во времена СССР и в постсоветские времена он реально занимался стройками, то есть производством и выгодополучателем. Потом его подразделения стали самостоятельными субъектами в составе холдинга, потом там появились новые юрлица, но сам КГС уже фактически ни стройками не занимается ни влияния на своих членов особого не имеет.Для меня все выглядит так:-реально работающее предприятие, с тысячами работников, производственной базой и тп.-вывеска, за которой все подразделения кгс работают, но сами по себе.-ширма, за которой совсем другое содержание и другая репутация.Так ЧТО сейчас из себя представляет КГС? Самый надежный застройщик или его надежность равна надежности фирмочек внутри него?