RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5336533753385339>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:01

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:Чё-то мне кажется, что 2020-2021 станет годом "очищения" от говно-застройщиков, как 2014-2015 стал "очищением" от говно-банков. Вопрос только, кто останется? 8)

Обрий? :oops:


А иначе любитель модных МОПов пополнит армию безработных? :D
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7670
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1390 раз.
Подякували: 3159 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:43

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:Чё-то мне кажется, что 2020-2021 станет годом "очищения" от говно-застройщиков, как 2014-2015 стал "очищением" от говно-банков. Вопрос только, кто останется? 8)

Обрий? :oops:


А иначе любитель модных МОПов пополнит армию безработных? :D

Найду какого-нибудь другого девелопера.
airmax78
 
Повідомлень: 36227
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4295 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:13

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  zРадио написав:А вот и заявление пресс-службы СБУ. Жека79, ваш выход! Возразите, что имя застройщика не названо? Ок, продолжайте купания в теплой ванне... Только что это меняет даже если не bud - все равно третий "схемщик" из числа крупнейших застройщиков меньше, чем за год...

Чё-то мне кажется, что 2020-2021 станет годом "очищения" от говно-застройщиков, как 2014-2015 стал "очищением" от говно-банков. Вопрос только, кто останется? 8)

Обрий? :oops:

Ковальская!
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /2/665812/
Ей нужно только чуть продержаться под ударами по "Русановской Гавани" агонизирующего ДАБИ
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9959
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 2744 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:25

  change_pm написав:
  andriiielets написав:change_pmТак все таки правда или фейк? Неужели еще одна корпорация обанкротится. Похоже на передел строительного рынка.

Ого, дякую за довіру! :D

В мене крістал болу немає, і інсайдом я не володію...
Імхо, можливо все :!:

Залежить від цього:
- хто вигодонабувач БУДу,
- які плани в них на місцеві і КРЖН виборчі перегони і які будуть результати,
- економічної ситуації в Україні, девал до 35 пожвавить попит, але не дуже, бо очікування поки негативні,
- чи в цих обставинах, вигодонабудовачі будуть рятувати компанію, чи дешевше буде її кинути і відкупити через пару років дешевше?

І важливе питання, яка буде ситуація на східному кордоні ...


Смотрите, КГС изначально был трестом, потом ОАО (или ЗАО,если мне память не изменяет), потом холдингом. Это по памяти, если где-то ошибся - пусть меня поправят.
Во времена СССР и в постсоветские времена он реально занимался стройками, то есть производством и выгодополучателем. Потом его подразделения стали самостоятельными субъектами в составе холдинга, потом там появились новые юрлица, но сам КГС уже фактически ни стройками не занимается ни влияния на своих членов особого не имеет.
Для меня все выглядит так:
-реально работающее предприятие, с тысячами работников, производственной базой и тп.
-вывеска, за которой все подразделения кгс работают, но сами по себе.
-ширма, за которой совсем другое содержание и другая репутация.
Так ЧТО сейчас из себя представляет КГС? Самый надежный застройщик или его надежность равна надежности фирмочек внутри него?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11324
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5197 раз.
Подякували: 2726 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:38

Ну что теперь уже буд официально на сайте заявил что на них наехали.

Посмотрим как разрулят.

http://www.bud.com.ua/#news/1169/
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3537
З нами з: 25.12.14
Подякував: 396 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Так ЧТО сейчас из себя представляет КГС? Самый надежный застройщик или его надежность равна надежности фирмочек внутри него?

То же, что и Спецжитлофонд представлял, когда строил дома, имея в штате 110 человек, включая уборщиц
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11283
З нами з: 10.06.11
Подякував: 195 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:07

  Жека79 написав:Ну что теперь уже буд официально на сайте заявил что на них наехали.

Посмотрим как разрулят.

http://www.bud.com.ua/#news/1169/

в разделе "контакты" только телефон и почтовый ящик. И еще адрес есть в разделе магазин. Вот такая солидная компания. На сайте Минюста латиница для поиска не принимается...что это за компания? Какой код ЕГРПОУ?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11283
З нами з: 10.06.11
Подякував: 195 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:13

  Жека79 написав:Ну что теперь уже буд официально на сайте заявил что на них наехали.

Посмотрим как разрулят.

http://www.bud.com.ua/#news/1169/


Слишком высокопарно и официозно. Для инвесторов нужно было отдельное сообщение давать, учитывая, что многие из них "университетов не кончали", и даже значение некоторых использованных слов не поймут
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7670
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1390 раз.
Подякували: 3159 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:45

  zРадио написав:
  Жека79 написав:Ну что теперь уже буд официально на сайте заявил что на них наехали.

Посмотрим как разрулят.

http://www.bud.com.ua/#news/1169/


Слишком высокопарно и официозно. Для инвесторов нужно было отдельное сообщение давать, учитывая, что многие из них "университетов не кончали", и даже значение некоторых использованных слов не поймут

Побегуть старі, нові не прийдуть ...

результат = аркада...
change_pm
 
Повідомлень: 2368
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:00

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:
Говоришь так, будто лично заглядывал в 1) баланс, 2) отчет о прибылях и убытках, и 3) форму движения денежных средств. Поделись этим добром хотя бы по одному из рекламируемых тобой застройщиков, а то они все такие прозрачные, что боятся его инвесторам показывать :mrgreen:

Они же не публичные компании. И все это, учитывая сложность расчетов по каждому из объектов и схемы оптимизации, в любом случае можно увидеть только из управленческой, а не из официальной отчетности.


По каждому проекту в отдельности тоже не особо ценно с учетом описанных выше рисков. А насчет непубличности - просто смешно! Живут на деньги инвесторов, не публикуя базовый набор финансовой информации?

Повезло барыгам и с "качеством" регуляторики, и с "качеством" пересичных остолопов, доверяющих неизвестно кому неизвестно на что свои деньги... Но надолго ли?

Создали бы цивилизованный рынок - сами бы выиграли, работая на капитализацию, а не отходные пути в виде финансовых ям...


И из своего опыта и из опыта своих друзей, которые имеют бизнес. И из опыта работы с компаниями с более высокими оборотами и прибылями, в дела которых имел доступ: бизнес в Украине строится по принципу - деловая деятельность на одном "теле", а прибыль и активы - на другом. Это может быть иностранный офшор или фирма, которая практически не ведет деятельности и к которой никак не подступиться. Раньше просто всю прибыль обналичивали через конверты.
Поэтому, если в какой-то момент, что-то случиться с публичным "телом" - владелец бизнеса ничего не потеряет. Он всегда готов.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11324
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5197 раз.
Подякували: 2726 раз.
 
Профіль
2
1
1
  #<1 ... 5336533753385339>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1928, 1929, 1930
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19296 3201141
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 19:09
Мизантрóп
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 228624
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 206516
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25708)
02.10.2020 19:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.