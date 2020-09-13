Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:А вот и заявление пресс-службы СБУ. Жека79, ваш выход! Возразите, что имя застройщика не названо? Ок, продолжайте купания в теплой ванне... Только что это меняет даже если не bud - все равно третий "схемщик" из числа крупнейших застройщиков меньше, чем за год...
Чё-то мне кажется, что 2020-2021 станет годом "очищения" от говно-застройщиков, как 2014-2015 стал "очищением" от говно-банков. Вопрос только, кто останется?
andriiielets написав:change_pmТак все таки правда или фейк? Неужели еще одна корпорация обанкротится. Похоже на передел строительного рынка.
Ого, дякую за довіру!
В мене крістал болу немає, і інсайдом я не володію... Імхо, можливо все
Залежить від цього: - хто вигодонабувач БУДу, - які плани в них на місцеві і КРЖН виборчі перегони і які будуть результати, - економічної ситуації в Україні, девал до 35 пожвавить попит, але не дуже, бо очікування поки негативні, - чи в цих обставинах, вигодонабудовачі будуть рятувати компанію, чи дешевше буде її кинути і відкупити через пару років дешевше?
І важливе питання, яка буде ситуація на східному кордоні ...
Смотрите, КГС изначально был трестом, потом ОАО (или ЗАО,если мне память не изменяет), потом холдингом. Это по памяти, если где-то ошибся - пусть меня поправят. Во времена СССР и в постсоветские времена он реально занимался стройками, то есть производством и выгодополучателем. Потом его подразделения стали самостоятельными субъектами в составе холдинга, потом там появились новые юрлица, но сам КГС уже фактически ни стройками не занимается ни влияния на своих членов особого не имеет. Для меня все выглядит так: -реально работающее предприятие, с тысячами работников, производственной базой и тп. -вывеска, за которой все подразделения кгс работают, но сами по себе. -ширма, за которой совсем другое содержание и другая репутация. Так ЧТО сейчас из себя представляет КГС? Самый надежный застройщик или его надежность равна надежности фирмочек внутри него?
в разделе "контакты" только телефон и почтовый ящик. И еще адрес есть в разделе магазин. Вот такая солидная компания. На сайте Минюста латиница для поиска не принимается...что это за компания? Какой код ЕГРПОУ?
zРадио написав: Говоришь так, будто лично заглядывал в 1) баланс, 2) отчет о прибылях и убытках, и 3) форму движения денежных средств. Поделись этим добром хотя бы по одному из рекламируемых тобой застройщиков, а то они все такие прозрачные, что боятся его инвесторам показывать
Они же не публичные компании. И все это, учитывая сложность расчетов по каждому из объектов и схемы оптимизации, в любом случае можно увидеть только из управленческой, а не из официальной отчетности.
По каждому проекту в отдельности тоже не особо ценно с учетом описанных выше рисков. А насчет непубличности - просто смешно! Живут на деньги инвесторов, не публикуя базовый набор финансовой информации?
Повезло барыгам и с "качеством" регуляторики, и с "качеством" пересичных остолопов, доверяющих неизвестно кому неизвестно на что свои деньги... Но надолго ли?
Создали бы цивилизованный рынок - сами бы выиграли, работая на капитализацию, а не отходные пути в виде финансовых ям...
И из своего опыта и из опыта своих друзей, которые имеют бизнес. И из опыта работы с компаниями с более высокими оборотами и прибылями, в дела которых имел доступ: бизнес в Украине строится по принципу - деловая деятельность на одном "теле", а прибыль и активы - на другом. Это может быть иностранный офшор или фирма, которая практически не ведет деятельности и к которой никак не подступиться. Раньше просто всю прибыль обналичивали через конверты. Поэтому, если в какой-то момент, что-то случиться с публичным "телом" - владелец бизнеса ничего не потеряет. Он всегда готов.