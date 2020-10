Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:44

И из своего опыта и из опыта своих друзей, которые имеют бизнес. И из опыта работы с компаниями с более высокими оборотами и прибылями, в дела которых имел доступ: бизнес в Украине строится по принципу - деловая деятельность на одном "теле", а прибыль и активы - на другом. Это может быть иностранный офшор или фирма, которая практически не ведет деятельности и к которой никак не подступиться. Раньше просто всю прибыль обналичивали через конверты.

И из своего опыта и из опыта своих друзей, которые имеют бизнес. И из опыта работы с компаниями с более высокими оборотами и прибылями, в дела которых имел доступ: бизнес в Украине строится по принципу - деловая деятельность на одном "теле", а прибыль и активы - на другом. Это может быть иностранный офшор или фирма, которая практически не ведет деятельности и к которой никак не подступиться. Раньше просто всю прибыль обналичивали через конверты.

Поэтому, если в какой-то момент, что-то случиться с публичным "телом" - владелец бизнеса ничего не потеряет. Он всегда готов.



не совсем точно. деятельность операционная - на одном, прибыль - на офшоре, активы - на третьем, финансирование - на 4м, строительство - на пятом. Главное конечно разделить деятельность и прибыль, и деятельность и активы. при этом между компаниями не должно быть отношений собственности, только под общим контролем. но это все для банков и налоговой



когда нужно показать все, отчетность консолидируется или комбинируется, или сначала проводится юридически-операционная реструктуризация



но это все в прошлом. BEPS насколько я понимаю, все сильно поменяет, в том числе в Украине и ее офшорах

