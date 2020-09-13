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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:09
Оставят в лохах всех влошившихся, как же еще. Денюх нет.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:30
BIGor написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Говоришь так, будто лично заглядывал в 1) баланс, 2) отчет о прибылях и убытках, и 3) форму движения денежных средств. Поделись этим добром хотя бы по одному из рекламируемых тобой застройщиков, а то они все такие прозрачные, что боятся его инвесторам показывать
Они же не публичные компании. И все это, учитывая сложность расчетов по каждому из объектов и схемы оптимизации, в любом случае можно увидеть только из управленческой, а не из официальной отчетности.
И чем тогда глобально всякие Интергалбуды и БУДы отличаются от ФОП застройщиков жулян в поле?
По существу - ничем.
По статусу, ФОП несет ответственность всем своим имуществом, ООО - в пределах Уставного фонда. То есть, если ФОП не выводит все на жену, с которой в фиктивном разводе. А юрлица выводят или в офшоры или на другие юрлица.
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rjkz
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:51
rjkz написав:
По существу - ничем.
По статусу, ФОП несет ответственность всем своим имуществом, ООО - в пределах Уставного фонда. То есть, если ФОП не выводит все на жену, с которой в фиктивном разводе. А юрлица выводят или в офшоры или на другие юрлица.
Если не коммунальное предприятие, то ничем
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antey1969
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:41
rjkz написав:
И из своего опыта и из опыта своих друзей, которые имеют бизнес. И из опыта работы с компаниями с более высокими оборотами и прибылями, в дела которых имел доступ: бизнес в Украине строится по принципу - деловая деятельность на одном "теле", а прибыль и активы - на другом. Это может быть иностранный офшор или фирма, которая практически не ведет деятельности и к которой никак не подступиться. Раньше просто всю прибыль обналичивали через конверты.
Поэтому, если в какой-то момент, что-то случиться с публичным "телом" - владелец бизнеса ничего не потеряет. Он всегда готов.
Приватизация прибыли и национализация убытков.
Вся суть укроолигархов в этом.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:44
rjkz написав:
И из своего опыта и из опыта своих друзей, которые имеют бизнес. И из опыта работы с компаниями с более высокими оборотами и прибылями, в дела которых имел доступ: бизнес в Украине строится по принципу - деловая деятельность на одном "теле", а прибыль и активы - на другом. Это может быть иностранный офшор или фирма, которая практически не ведет деятельности и к которой никак не подступиться. Раньше просто всю прибыль обналичивали через конверты.
Поэтому, если в какой-то момент, что-то случиться с публичным "телом" - владелец бизнеса ничего не потеряет. Он всегда готов.
не совсем точно. деятельность операционная - на одном, прибыль - на офшоре, активы - на третьем, финансирование - на 4м, строительство - на пятом. Главное конечно разделить деятельность и прибыль, и деятельность и активы. при этом между компаниями не должно быть отношений собственности, только под общим контролем. но это все для банков и налоговой
когда нужно показать все, отчетность консолидируется или комбинируется, или сначала проводится юридически-операционная реструктуризация
но это все в прошлом. BEPS насколько я понимаю, все сильно поменяет, в том числе в Украине и ее офшорах
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:00
adeges написав:
но это все в прошлом. BEPS насколько я понимаю, все сильно поменяет, в том числе в Украине и ее офшорах
Децентрализованные криптовалюты спешат на помощь - свято место пусто не бывает. Особенно, когда элиты и есть главными интересантами налогового уклонительства
PS: rjkz
, что касается наших застройщиков - вот это и напрягает, что несмотря на всю их мутность, пересичный барашек продолжает нести свои кровные (не нес бы - рынок отбеливался бы снизу вверх, раз желающие делать это сверху вниз отсутствуют)
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:05
Рыба-сом написав: zРадио написав:
А вот и заявление пресс-службы СБУ. Жека79, ваш выход! Возразите, что имя застройщика не названо? Ок, продолжайте купания в теплой ванне... Только что это меняет даже если не bud - все равно третий "схемщик" из числа крупнейших застройщиков меньше, чем за год...
Чё-то мне кажется, что 2020-2021 станет годом "очищения" от говно-застройщиков, как 2014-2015 стал "очищением" от говно-банков. Вопрос только, кто останется?
Можно даже задать вопрос, ответ на который очевиден:
Кто останется с носом?
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:12
antey1969 написав: rjkz написав:
По существу - ничем.
По статусу, ФОП несет ответственность всем своим имуществом, ООО - в пределах Уставного фонда. То есть, если ФОП не выводит все на жену, с которой в фиктивном разводе. А юрлица выводят или в офшоры или на другие юрлица.
Если не коммунальное предприятие, то ничем
Я Вас умоляю!
Уже давно коммунальные предприятия де-факто принадлежат тем, кто ими управляет.
И все потоки давно распределены через субподряды.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:18
UA написав: rjkz написав:
И из своего опыта и из опыта своих друзей, которые имеют бизнес. И из опыта работы с компаниями с более высокими оборотами и прибылями, в дела которых имел доступ: бизнес в Украине строится по принципу - деловая деятельность на одном "теле", а прибыль и активы - на другом. Это может быть иностранный офшор или фирма, которая практически не ведет деятельности и к которой никак не подступиться. Раньше просто всю прибыль обналичивали через конверты.
Поэтому, если в какой-то момент, что-то случиться с публичным "телом" - владелец бизнеса ничего не потеряет. Он всегда готов.
Приватизация прибыли и национализация убытков.
Вся суть укроолигархов в этом.
Факически, да.
Только в случае с инвестлохотронами, убытки могут повиснуть на инвесторах.
Сам был в такой шкуре.
Но не пытался давить на власть чтобы они вернули мне мой пройоп. А инвештыри Оркады, Укрбуда и ...судя по всему список будет расти, будут митинговать, жить в палатках пока им не достроят за чей-то (чей?) счет. То-же самое с банками.
Йоперное общество!
Банковская афера 2014-2018 гг обвалила курс до 27. Если сейчас начнут строительную аферу, то какой курс ждать? Мож кто подскажет?
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rjkz
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