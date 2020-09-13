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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5337533853395340

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:32

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:Чё-то мне кажется, что 2020-2021 станет годом "очищения" от говно-застройщиков, как 2014-2015 стал "очищением" от говно-банков. Вопрос только, кто останется? 8)

Обрий? :oops:


C чего вдруг? Только Сага, только хардкор! С какого перепугу простота (которая хуже сами знаете чего) Уно сити и Миста Квитив стали милей вашему сердцу чем Чикага и Рыбальский? :oops:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:32

  adeges написав:
  rjkz написав:
И из своего опыта и из опыта своих друзей, которые имеют бизнес. И из опыта работы с компаниями с более высокими оборотами и прибылями, в дела которых имел доступ: бизнес в Украине строится по принципу - деловая деятельность на одном "теле", а прибыль и активы - на другом. Это может быть иностранный офшор или фирма, которая практически не ведет деятельности и к которой никак не подступиться. Раньше просто всю прибыль обналичивали через конверты.
Поэтому, если в какой-то момент, что-то случиться с публичным "телом" - владелец бизнеса ничего не потеряет. Он всегда готов.


не совсем точно. деятельность операционная - на одном, прибыль - на офшоре, активы - на третьем, финансирование - на 4м, строительство - на пятом. Главное конечно разделить деятельность и прибыль, и деятельность и активы. при этом между компаниями не должно быть отношений собственности, только под общим контролем. но это все для банков и налоговой

когда нужно показать все, отчетность консолидируется или комбинируется, или сначала проводится юридически-операционная реструктуризация

но это все в прошлом. BEPS насколько я понимаю, все сильно поменяет, в том числе в Украине и ее офшорах


Я сам принцип написал, а Вы уж расписали.
И это все еще зависсит от размера бизнеса.
Посмотрите е-декларацию пороха - "во где собака порылась" (с)
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:39

  rjkz написав:
  antey1969 написав:
  rjkz написав:
По существу - ничем.
По статусу, ФОП несет ответственность всем своим имуществом, ООО - в пределах Уставного фонда. То есть, если ФОП не выводит все на жену, с которой в фиктивном разводе. А юрлица выводят или в офшоры или на другие юрлица.

Если не коммунальное предприятие, то ничем


Я Вас умоляю!
Уже давно коммунальные предприятия де-факто принадлежат тем, кто ими управляет.
И все потоки давно распределены через субподряды.

Я не об этом.
Коммунальное таки рано или поздно достроит(хотя и затянет сроки), ибо через него идет перераспределение денег городского бюджета в отрасли. Если само не достроит, то навесит достройку на тех, кому что-то нужно от города(участок под строительство, разрешение на что-то сладкое). Коммунальные застройщики такие себе прокладки, которые затем уже подряжают на выполнение работ "правильные" компании(это могут быть однодневки или ФОПы).
Попробуйте что-то купить в СЖФ. Разве что очень на котловане, потом только "переуступка" или у связанной инвесткомпании.
Та же самая история и с КГС, у которой "единички" "заканчиваются" через месяц-два после объявления продаж. Там схематоз звучит так: мы часть квартир(этажами) отдаем подрядчикам еще на котловане за выполненные в будущем работы. А подрядчики типа ничего в белую не продают, только по переуступке
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:50

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:Чё-то мне кажется, что 2020-2021 станет годом "очищения" от говно-застройщиков, как 2014-2015 стал "очищением" от говно-банков. Вопрос только, кто останется? 8)

Обрий? :oops:


C чего вдруг? Только Сага, только хардкор! С какого перепугу простота (которая хуже сами знаете чего) Уно сити и Миста Квитив стали милей вашему сердцу чем Чикага и Рыбальский? :oops:

Рыбальский уже не торт.
Первые счастливчики там крутят носом и нагло утверждают, что от Днепра воняет. И это еще нет застойной воды в каналах.
А застройщик с ними спорит, дескать не может такого быть - мы вам поставили самые лучшие в мире окна с самой лучшей вонеизоляцией, шлюзы на МКС отдыхают. Мол, держите окна закрытыми - и будет вам парадиз :D
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  #<1 ... 5337533853395340
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