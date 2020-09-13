Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: И из своего опыта и из опыта своих друзей, которые имеют бизнес. И из опыта работы с компаниями с более высокими оборотами и прибылями, в дела которых имел доступ: бизнес в Украине строится по принципу - деловая деятельность на одном "теле", а прибыль и активы - на другом. Это может быть иностранный офшор или фирма, которая практически не ведет деятельности и к которой никак не подступиться. Раньше просто всю прибыль обналичивали через конверты. Поэтому, если в какой-то момент, что-то случиться с публичным "телом" - владелец бизнеса ничего не потеряет. Он всегда готов.
не совсем точно. деятельность операционная - на одном, прибыль - на офшоре, активы - на третьем, финансирование - на 4м, строительство - на пятом. Главное конечно разделить деятельность и прибыль, и деятельность и активы. при этом между компаниями не должно быть отношений собственности, только под общим контролем. но это все для банков и налоговой
когда нужно показать все, отчетность консолидируется или комбинируется, или сначала проводится юридически-операционная реструктуризация
но это все в прошлом. BEPS насколько я понимаю, все сильно поменяет, в том числе в Украине и ее офшорах
Я сам принцип написал, а Вы уж расписали. И это все еще зависсит от размера бизнеса. Посмотрите е-декларацию пороха - "во где собака порылась" (с)
rjkz написав: По существу - ничем. По статусу, ФОП несет ответственность всем своим имуществом, ООО - в пределах Уставного фонда. То есть, если ФОП не выводит все на жену, с которой в фиктивном разводе. А юрлица выводят или в офшоры или на другие юрлица.
Если не коммунальное предприятие, то ничем
Я Вас умоляю! Уже давно коммунальные предприятия де-факто принадлежат тем, кто ими управляет. И все потоки давно распределены через субподряды.
Я не об этом. Коммунальное таки рано или поздно достроит(хотя и затянет сроки), ибо через него идет перераспределение денег городского бюджета в отрасли. Если само не достроит, то навесит достройку на тех, кому что-то нужно от города(участок под строительство, разрешение на что-то сладкое). Коммунальные застройщики такие себе прокладки, которые затем уже подряжают на выполнение работ "правильные" компании(это могут быть однодневки или ФОПы). Попробуйте что-то купить в СЖФ. Разве что очень на котловане, потом только "переуступка" или у связанной инвесткомпании. Та же самая история и с КГС, у которой "единички" "заканчиваются" через месяц-два после объявления продаж. Там схематоз звучит так: мы часть квартир(этажами) отдаем подрядчикам еще на котловане за выполненные в будущем работы. А подрядчики типа ничего в белую не продают, только по переуступке
Рыба-сом написав:Чё-то мне кажется, что 2020-2021 станет годом "очищения" от говно-застройщиков, как 2014-2015 стал "очищением" от говно-банков. Вопрос только, кто останется?
Обрий?
C чего вдруг? Только Сага, только хардкор! С какого перепугу простота (которая хуже сами знаете чего) Уно сити и Миста Квитив стали милей вашему сердцу чем Чикага и Рыбальский?
Рыбальский уже не торт. Первые счастливчики там крутят носом и нагло утверждают, что от Днепра воняет. И это еще нет застойной воды в каналах. А застройщик с ними спорит, дескать не может такого быть - мы вам поставили самые лучшие в мире окна с самой лучшей вонеизоляцией, шлюзы на МКС отдыхают. Мол, держите окна закрытыми - и будет вам парадиз
airmax78 написав: C чего вдруг? Только Сага, только хардкор! С какого перепугу простота (которая хуже сами знаете чего) Уно сити и Миста Квитив стали милей вашему сердцу чем Чикага и Рыбальский?
Рыбальский уже не торт. Первые счастливчики там крутят носом и нагло утверждают, что от Днепра воняет. И это еще нет застойной воды в каналах. А застройщик с ними спорит, дескать не может такого быть - мы вам поставили самые лучшие в мире окна с самой лучшей вонеизоляцией, шлюзы на МКС отдыхают. Мол, держите окна закрытыми - и будет вам парадиз
Уберите от экранов zradio, rjkz, drevlyanina: https://youtu.be/norElhwdEXI Спойлер: первые 20 мин об элитной недвиге и жизни в центре. Дальше можно не смотреть. Конечно, московская специфика, но тем не менее.