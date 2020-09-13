Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:39

rjkz написав: antey1969 написав: rjkz написав:

По существу - ничем.

По статусу, ФОП несет ответственность всем своим имуществом, ООО - в пределах Уставного фонда. То есть, если ФОП не выводит все на жену, с которой в фиктивном разводе. А юрлица выводят или в офшоры или на другие юрлица. По существу - ничем.По статусу, ФОП несет ответственность всем своим имуществом, ООО - в пределах Уставного фонда. То есть, если ФОП не выводит все на жену, с которой в фиктивном разводе. А юрлица выводят или в офшоры или на другие юрлица.

Если не коммунальное предприятие, то ничем Если не коммунальное предприятие, то ничем



Я Вас умоляю!

Уже давно коммунальные предприятия де-факто принадлежат тем, кто ими управляет.

И все потоки давно распределены через субподряды. Я Вас умоляю!Уже давно коммунальные предприятия де-факто принадлежат тем, кто ими управляет.И все потоки давно распределены через субподряды.

Я не об этом.Коммунальное таки рано или поздно достроит(хотя и затянет сроки), ибо через него идет перераспределение денег городского бюджета в отрасли. Если само не достроит, то навесит достройку на тех, кому что-то нужно от города(участок под строительство, разрешение на что-то сладкое). Коммунальные застройщики такие себе прокладки, которые затем уже подряжают на выполнение работ "правильные" компании(это могут быть однодневки или ФОПы).Попробуйте что-то купить в СЖФ. Разве что очень на котловане, потом только "переуступка" или у связанной инвесткомпании.Та же самая история и с КГС, у которой "единички" "заканчиваются" через месяц-два после объявления продаж. Там схематоз звучит так: мы часть квартир(этажами) отдаем подрядчикам еще на котловане за выполненные в будущем работы. А подрядчики типа ничего в белую не продают, только по переуступке