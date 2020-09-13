Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
я вас прошу... больше 10 грн. за один пост ему вряд ли платили. не та у мальчика квалификация.
ой не смешите меня так на ночь
airmax78 написав:
antey1969 написав:Рыбальский уже не торт. Первые счастливчики там крутят носом и нагло утверждают, что от Днепра воняет. И это еще нет застойной воды в каналах. А застройщик с ними спорит, дескать не может такого быть - мы вам поставили самые лучшие в мире окна с самой лучшей вонеизоляцией, шлюзы на МКС отдыхают. Мол, держите окна закрытыми - и будет вам парадиз
Клевета. Рыбальский прекрасен. А будет еще лучше. Просто дорого для меня.
ну конечно, по 10 грн на него сложно собрать
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
airmax78 написав:Уберите от экранов zradio, rjkz, drevlyanina: https://youtu.be/norElhwdEXI Спойлер: первые 20 мин об элитной недвиге и жизни в центре. Дальше можно не смотреть. Конечно, московская специфика, но тем не менее.
Да уж, меня хватило на 3 минуты. Подобный поток мочи в уши выдержать не всем дано. Кстати ведущий шибко напомнил(особенно причёской ) одного персонажа из старого совкового фильма о детском доме, времен раннего СССР-"Республика Шкид "назывался. https://www.youtube.com/watch?v=mNuVe_bA8j0 И почему их всё несёт в эту сермяжность: в контору под названием "Калинка групп" (сразу на ум пришло "Колхоз интертеймент") я бы даже звонить побрезговал, а уж деньги им доверять . п.с. Кстати поясните мне сирому-где элитная недвига и жизнь в центре, а где Обрий?