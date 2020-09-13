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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5338533953405341

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 00:46

  Yuri_T написав:
  rjkz написав:Но кто-то же поимел на загоне? :mrgreen:

я вас прошу...
больше 10 грн. за один пост ему вряд ли платили.
не та у мальчика квалификация.

ой не смешите меня так на ночь :D

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Рыбальский уже не торт.
Первые счастливчики там крутят носом и нагло утверждают, что от Днепра воняет. И это еще нет застойной воды в каналах.
А застройщик с ними спорит, дескать не может такого быть - мы вам поставили самые лучшие в мире окна с самой лучшей вонеизоляцией, шлюзы на МКС отдыхают. Мол, держите окна закрытыми - и будет вам парадиз :D

Клевета. Рыбальский прекрасен. А будет еще лучше. Просто дорого для меня.

ну конечно, по 10 грн на него сложно собрать :D
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 00:48

      Yuri_T написав:
      rjkz написав:Но кто-то же поимел на загоне? :mrgreen:

    я вас прошу...
    больше 10 грн. за один пост ему вряд ли платили.
    не та у мальчика квалификация.

    25 грн. не хотите? Попробуйте найти сейчас что-то от застройщика в Рыбальском в сданных домах.
    airmax78
     
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    Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 00:49

      jj1981ua написав:[
      airmax78 написав:Клевета. Рыбальский прекрасен. А будет еще лучше. Просто дорого для меня.

    ну конечно, по 10 грн на него сложно собрать :D

    А по 25?
    airmax78
     
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    Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 01:02

      airmax78 написав:А по 25?

    пьер тимохин считает копейки.
    Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
    Yuri_T
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    2
    Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 01:03

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    Хватит уже завидовать. Хотите я и вас научу писать красивые, содержательные посты за деньги?
    airmax78
     
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    Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 01:09

      airmax78 написав:Уберите от экранов zradio, rjkz, drevlyanina:
    https://youtu.be/norElhwdEXI
    Спойлер: первые 20 мин об элитной недвиге и жизни в центре. Дальше можно не смотреть.
    Конечно, московская специфика, но тем не менее.


    Да уж, меня хватило на 3 минуты. Подобный поток мочи в уши выдержать не всем дано.
    Кстати ведущий шибко напомнил(особенно причёской :mrgreen: ) одного персонажа из старого совкового фильма о детском доме, времен раннего СССР-"Республика Шкид "назывался.
    https://www.youtube.com/watch?v=mNuVe_bA8j0
    И почему их всё несёт в эту сермяжность: в контору под названием "Калинка групп" (сразу на ум пришло "Колхоз интертеймент") я бы даже звонить побрезговал, а уж деньги им доверять :shock: .
    п.с. Кстати поясните мне сирому-где элитная недвига и жизнь в центре, а где Обрий?
    drevlyanin
     
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      #<1 ... 5338533953405341
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