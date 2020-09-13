Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Уберите от экранов zradio, rjkz, drevlyanina: https://youtu.be/norElhwdEXI Спойлер: первые 20 мин об элитной недвиге и жизни в центре. Дальше можно не смотреть. Конечно, московская специфика, но тем не менее.
Да уж, меня хватило на 3 минуты. Подобный поток мочи в уши выдержать не всем дано. Кстати ведущий шибко напомнил(особенно причёской ) одного персонажа из старого совкового фильма о детском доме, времен раннего СССР-"Республика Шкид "назывался. https://www.youtube.com/watch?v=mNuVe_bA8j0 И почему их всё несёт в эту сермяжность: в контору под названием "Калинка групп" (сразу на ум пришло "Колхоз интертеймент") я бы даже звонить побрезговал, а уж деньги им доверять . п.с. Кстати поясните мне сирому-где элитная недвига и жизнь в центре, а где Обрий?
У вас, как я понял, вообще где сядешь, там и встанешь. Копейки не переплатите. А Калинка работает для хорошо обеспеченных клиентов, ценящих сервис. Обрий не строит в центре. Сага строит. Но Обрий мне все равно милее.
Народ, от ЧЕСНО - ви справді вірите, що найближчі роки, ціна на нерухомість в новобудовах впаде в ГРИВНІ???!
Хоч один тут є такий?
Якщо ні, то чим погано набратись іпотек в ГРИВНІ?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!