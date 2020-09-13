RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5339534053415342>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 01:24

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Уберите от экранов zradio, rjkz, drevlyanina:
https://youtu.be/norElhwdEXI
Спойлер: первые 20 мин об элитной недвиге и жизни в центре. Дальше можно не смотреть.
Конечно, московская специфика, но тем не менее.


Да уж, меня хватило на 3 минуты. Подобный поток мочи в уши выдержать не всем дано.
Кстати ведущий шибко напомнил(особенно причёской :mrgreen: ) одного персонажа из старого совкового фильма о детском доме, времен раннего СССР-"Республика Шкид "назывался.
https://www.youtube.com/watch?v=mNuVe_bA8j0
И почему их всё несёт в эту сермяжность: в контору под названием "Калинка групп" (сразу на ум пришло "Колхоз интертеймент") я бы даже звонить побрезговал, а уж деньги им доверять :shock: .
п.с. Кстати поясните мне сирому-где элитная недвига и жизнь в центре, а где Обрий?

У вас, как я понял, вообще где сядешь, там и встанешь. Копейки не переплатите. А Калинка работает для хорошо обеспеченных клиентов, ценящих сервис.
Обрий не строит в центре. Сага строит. Но Обрий мне все равно милее.
airmax78
 
Повідомлень: 36234
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4296 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:30

Невеличке опитування)))

Народ, от ЧЕСНО - ви справді вірите, що найближчі роки, ціна на нерухомість в новобудовах впаде в ГРИВНІ???!

Хоч один тут є такий?

Якщо ні, то чим погано набратись іпотек в ГРИВНІ?
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 03 жов, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8695
З нами з: 19.10.15
Подякував: 539 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:41

  Долярчик написав:Народ, от ЧЕСНО - ви справді вірите, що найближчі роки, ціна на нерухомість в новобудовах впаде в ГРИВНІ???!

Хоч один тут є такий?

Якщо ні, то чим погано набратись іпотек в ГРИВНІ?

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :)


https://journalist.today/kiev-zanjal-11 ... vizhimost/
Купуйте та багатійте, дорожчає стрімко.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 636
З нами з: 25.12.15
Подякував: 122 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:48

Похоже на рынке аренды начался сезон. В Эврике несколько недель не было ни одного частного предложения, потом появилось - я покрутил пальцем у виска. Не реальная цена. И тут упс.. прошло два дня и оно не активно.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-shik ... 3;promoted
Vlad442
 
Повідомлень: 7143
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:04

І все буде добре! ©

Правительство анонсировало программу льготных кредитов на жилье: кто и как сможет оформить заем

https://news.finance.ua/ru/news/-/47953 ... ormit-zaem
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8695
З нами з: 19.10.15
Подякував: 539 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:47

  Vlad442 написав:Похоже на рынке аренды начался сезон. В Эврике несколько недель не было ни одного частного предложения, потом появилось - я покрутил пальцем у виска. Не реальная цена. И тут упс.. прошло два дня и оно не активно.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-shik ... 3;promoted


Дорого, но там 50 м2 с планировкой евродвушки и ремонт свежий хозяйский, а не строительный.
vladimir07
 
Повідомлень: 1390
З нами з: 30.01.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:54

  airmax78 написав:Уберите от экранов zradio, rjkz, drevlyanina:
https://youtu.be/norElhwdEXI
Спойлер: первые 20 мин об элитной недвиге и жизни в центре. Дальше можно не смотреть.
Конечно, московская специфика, но тем не менее.

Опять вы сюда сепарские вести из ватного монголо-бурятского мордора шлете.
artlife
 
Повідомлень: 491
З нами з: 07.10.19
Подякував: 57 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:59

  Vlad442 написав:Похоже на рынке аренды начался сезон. В Эврике несколько недель не было ни одного частного предложения, потом появилось - я покрутил пальцем у виска. Не реальная цена. И тут упс.. прошло два дня и оно не активно.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-shik ... 3;promoted


Как может начаться то, что не заканчивалось? По вашим же словам, маятник уже с июля на полном ходу, а в сентябре рынок накрыло еще и асеннее аживление :mrgreen:

А если серьезно, то снова вы пытаетесь выдать эфемерный единичный кейс за тренд рынка. Я устал уже говорить, насколько это дилетантски...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7678
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1394 раз.
Подякували: 3162 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:04

  vladimir07 написав:
  Vlad442 написав:Похоже на рынке аренды начался сезон. В Эврике несколько недель не было ни одного частного предложения, потом появилось - я покрутил пальцем у виска. Не реальная цена. И тут упс.. прошло два дня и оно не активно.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-shik ... 3;promoted


Дорого, но там 50 м2 с планировкой евродвушки и ремонт свежий хозяйский, а не строительный.

Ремонт не строительный, согласен. На евродвушку не тянет. Вот эта планировка 1-Г
https://arkada.ua/ua/2/5/11807/11809/11914/
Vlad442
 
Повідомлень: 7143
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:04

  Долярчик написав:Народ, от ЧЕСНО - ви справді вірите, що найближчі роки, ціна на нерухомість в новобудовах впаде в ГРИВНІ???!

Хоч один тут є такий?

Якщо ні, то чим погано набратись іпотек в ГРИВНІ?

Точно. Возьми две. А лучше три
Только не забывай, что потенциальный доход от сдачи в аренду будет примерно вдвое ниже, чем переплата по ипотеке. И даже если квартиры будут успешно сдаваться, то они все равно станут намного дороже, чем их можно купить без ипотеки
Damien
 
Повідомлень: 153
З нами з: 28.04.20
Подякував: 82 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5339534053415342>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1930, 1931, 1932
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19310 3203642
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 жов, 2020 11:45
Vlad442
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 228655
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 206531
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25729)
03.10.2020 13:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.