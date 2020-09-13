Додано: Суб 03 жов, 2020 09:30

Народ, от ЧЕСНО - ви справді вірите, що найближчі роки, ціна на нерухомість в новобудовах впаде в ГРИВНІ ???!



Хоч один тут є такий?



Якщо ні, то чим погано набратись іпотек в ГРИВНІ?

Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 03 жов, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.